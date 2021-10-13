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13.10.2021 09:22
Рубрика: Общество

Нижегородцы выиграли самый престижный мировой чемпионат программистов

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 234(8585)
В финале самого престижного чемпионата мира по программированию среди университетских команд ICPC-2020 (International Collegiate Programming Contest) абсолютное первенство завоевала команда Нижегородского государственного университета имени Лобачевского (ННГУ).
Алексея Данилюка, Валерию Рябчикову и Николая Калинина (держат кубок) с заслуженной победой поздравили президент фонда ICPC Уильям Паучер (слева от них) и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (справа от них). Фото: icpcnews.ru Алексея Данилюка, Валерию Рябчикову и Николая Калинина (держат кубок) с заслуженной победой поздравили президент фонда ICPC Уильям Паучер (слева от них) и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (справа от них). Фото: icpcnews.ru
Алексея Данилюка, Валерию Рябчикову и Николая Калинина (держат кубок) с заслуженной победой поздравили президент фонда ICPC Уильям Паучер (слева от них) и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко (справа от них). Фото: icpcnews.ru

Соревнования прошли в Москве, а индекс-2020 объясняется тем, что в связи с пандемией COVID-19 их пришлось перенести с прошлого года на октябрь 2021-го. Стать первыми среди 59 тысяч (!) участников (включая мощнейших программистов из Массачусетского технологического института (MIT), Кембриджа, Гарварда, Стэнфорда, МГУ) - это невероятный результат. Как нижегородцам это удалось? Сами ребята настолько выбились из сил после финала, что поговорить из всей команды с журналистом "РГ" смог только ее руководитель - доцент Института информационных технологий, математики и механики (ИИТММ) ННГУ Николай Борисов.

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- Они просто знали, что это их последний шанс, - пояснил руководитель. - В этом чемпионате есть ограничения и по возрасту, и по количеству выступлений в финале. Пять лет назад, когда наша команда только сформировалась, мы выиграли бронзу в ICPC, проходившем в Таиланде.

Из той команды остался только выпускник Высшей школы общей и прикладной физики ННГУ Николай Калинин. В этом году к нему присоединились выпускники ИИТММ Алексей Данилюк и Валерия Рябчикова. Тренеры команды - выпускники факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) ННГУ Алексей Шмелев и Владислав Епифанов.

По словам Николая Борисова, задачи были очень сложными и разнообразными. На языке "С++" надо было решить 15 кейсов за пять часов. Например, рассчитать по фотографиям координаты куполов собора Василия Блаженного, найти оптимальные маршруты между городами, сравнить две географические карты между собой. За каждую допущенную ошибку начислялись штрафные очки. По итогам финального раунда команда ННГУ решила наибольшее количество задач - двенадцать. Ближайшие преследователи наших ребят - коллективы из Сеульского университета, питерского Института точной механики и оптики, а также Московского физико-технического института - решили по 11 задач.

Как рассказала ректор ННГУ Елена Загайнова, профессионально олимпиадным программированием в университете занимаются с 1990-х годов.

- Наши программисты очень часто достигают выдающихся результатов на научном поприще или в IT-бизнесе. Наша победа - еще одно подтверждение высокого уровня подготовки специалистов в области IT и математики в ННГУ, - добавила ректор.

Справка "РГ"

ICPC проводится с 1977 года. Россия участвует в чемпионате мира по программированию с 1995 года. За это время российские студенты завоевали 80 медалей, 33 из которых - золотые. Всего в чемпионате 2021 года приняли участие 3406 университетов из 104 стран. Звание чемпиона мира ICPC открывает победителям двери в любые IT-компании мира.

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