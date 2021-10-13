Нижегородец написал картину, посвященную основателю Нижнего Новгорода

Художник Александр Аверин - один из авторов картины "Весной 1221. Здесь будет новый город" - в интервью корреспонденту "Российской газеты" рассказал об истории создания полотна, которое пока не выставлено на всеобщее обозрение и остается в мастерской. Еще один собеседник корреспондента "РГ" - доктор исторических наук, профессор Андрей Кузнецов, автор двух монографий о великом князе Георгии Всеволодовиче. Поводом для встречи послужило завершение картины, посвященной основанию Нижнего Новгорода.

Александр, что повлияло на выбор темы для картины?

Александр Аверин: Еще в 2016 году, когда мы с Ксенией (женой и соавтором) задумали написать картину к 800-летнему юбилею, друзья посоветовали "присмотреться" к теме, связанной с основанием города. Уже при первом приближении к материалу стало ясно, что тема абсолютно не разработана в искусстве. Этот факт вызвал колоссальный интерес, и возникло желание сделать нечто уникальное.

Андрей Александрович, как случилось, что тема основания города никак не отразилась в искусстве ни дореволюционного, ни советского периода?

Андрей Кузнецов: Это связано с тем, что до сих пор основатель Нижнего Новгорода князь Георгий представлен в исторической науке как ординарный герой российской истории. Его деятельность в целом оценивается негативно, хотя эти оценки основаны не столько на фактах, сколько на мнениях.

Лишь благодаря кропотливым исследованиям двух последних десятилетий удалось снять с фигуры князя наслоения текстов XV-XVI веков, искажающих картину трагически-героической жизни князя. Только сейчас начинается переосмысление оценок его деятельности.

Что важнее в картине исторического жанра: идея или историческая достоверность костюмов, предметов быта, обстановки?

Александр Аверин: Любая картина требует от художника высокого уровня владения ремеслом, но историческая картина требует вдвойне. Ее написание невозможно без знания материальной культуры изображаемой эпохи. Вместе с тем если в картине нет содержания, то какой бы великолепной техникой ты ни владел, насколько бы точно ты ни воспроизвел копье (сапог, шапку), историческое полотно останется формальным, пустым.

Известно, что традиция консультаций художника с профессиональными историками при написании исторической картины появилась в России в последней трети XIX века. Знаменитый Иван Егорович Забелин лично читал лекции по археологии и древнерусскому искусству для художников. Впоследствии многие из них неоднократно обращались к нему за консультацией, советом, оценкой своих произведений. Являетесь ли вы с Ксенией продолжателями этой традиции?

Александр Аверин: Без сомнения. Мы с Ксенией с самого начала ставили перед собой задачу максимальной достоверности исторического образа как в материальной составляющей, так и в идейной. В противном случае картина была бы просто фантазией нас сегодняшних на тему прошлого, которая реально это прошлое никак не отображает.

Николай Рерих, хорошо известный своими прекрасными полотнами на темы средневековой Руси, утверждал, что художнику нельзя выдумывать и фантазировать, надеясь на неподготовленность зрителя. Андрей Александрович, на ваш взгляд профессионального историка (очень подготовленного зрителя), картина Александра и Ксении Авериных отвечает критерию исторической достоверности, соответствует духу эпохи?

Андрей Кузнецов: Да. У меня нет вопросов к достоверности. И хотя я не являюсь искушенным ценителем живописи, это произведение мне нравится. Художественное произведение - это способ освоения древности, который отличен от научного. Я как историк добываю знание о прошлом через рациональное объяснение, а Александр Аверин постигает и представляет прошлое эмоционально-художественно. В этом для меня ценность картины.

Глядя из настоящего времени, мы понимаем, что основание Нижнего Новгорода в этом месте и в то время имело колоссальное значение для будущего Российского государства. А значит, сюжет картины вполне оправдан.

Вместе с тем упущенной возможностью юбилея считаю тот факт, что мы не вернули князя Георгия Всеволодовича в ряд первых действующих лиц российской истории. В год 800-летия в городе не появилось ни одной площади, ни одной улицы, связанной с именем основателя - святого благоверного князя Георгия, небесного покровителя Нижнего Новгорода.

Александр, ваше обращение к ранней истории Российского государства вызвано общественным запросом или личным интересом?

Александр Аверин: Общественного запроса на подобную работу мы не чувствуем, государственного заказа на историческое полотно нет. В данном случае это наш с Ксенией личный огромный интерес, наш "творческий зуд". Так бывает, когда, найдя тему, понимаешь, что не можешь не работать с ней. Даже предполагая, что, возможно, это никому не нужно.

Поскольку у картины нет заказчика, эта история не про деньги (смеется). Хотя и про них тоже: пять лет в свободное время мы с женой работали над полотном и сами "кормили" свою картину.

Насколько дорога картина в производстве?

Александр Аверин: Очень. И речь не о расходах на материалы для написания полотна. В первую очередь это финансовые и временные затраты на большую подготовительную работу. Многочисленные поездки (в том числе и на фестиваль исторической реконструкции раннего русского средневековья "Времена и эпохи") для сбора материала и написания этюдов с натуры, посещение музеев и конюшен для выполнения набросков и зарисовок, оплата натурщиков. Многомесячное вдумчивое чтение исторических монографий, консультации со специалистами - историками и реконструкторами.

Именно поэтому при отсутствии госзаказа историческая картина на тему глубокой древности - штучная вещь. Хотя количество материала, который мы собрали, навело нас на мысль о необходимости организации большой выставки, посвященной этому периоду в целом, а также жизни и деятельности князя Георгия Всеволодовича в частности. В рамках такой экспозиции картина могла бы занять достойное место и быть дополнена нашими этюдами и зарисовками предметов XIII века.

Андрей Кузнецов: Картину и эскизы можно было бы дополнить достоверными летописными сведениями о князе, картой его деятельности - для обоснования важной роли Георгия Всеволодовича в российской истории. А еще материалами, отражающими эволюцию его образа в художественных произведениях, через которые он вошел в российскую культуру.

P.S.

Когда верстался номер, стало известно: на региональную выставку "Осенний вернисаж", которая откроется в двадцатых числах октября в Нижнем Новгороде, картина "Весной 1221. Здесь будет новый город" заявлена.