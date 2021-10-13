По три проекта от Вятки и Удмуртии вышли в финал Russian Event Awards

По три проекта от Вятки и Удмуртии вышли в общенациональный финал национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2021, который пройдет в Ульяновске с 15 по 17 ноября.

Об этом стало известно после регионального финала в Перми, в котором экспертный совет под руководством директора международной туристической выставки "Интурмаркет" Ольги Хоточкиной рассмотрел 129 заявок из девятнадцати регионов Приволжского и Уральского федеральных округов.

Участники защищали свои проекты в форме презентаций. Кировчанам удалось убедить экспертный совет в том, что ежегодный фестиваль "Всероссийский олимпийский сказочный день" (номинация "Лучший проект туристического события"), фестиваль музыкального творчества "Аллея Jazz" ("Лучшая идея туристического события") и чемпионат школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет" сезона 2020-2021 ("Лучшее туристическое событие в области спорта") достойны общенационального финала. Также экспертный совет отметил дипломом ярмарку средневековых ремесел "Хлыновская застава" в номинации "Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел".

- Эксперты высоко оценили представленные нами проекты, поскольку они направлены на продвижение турпродуктов, востребованных сегодня на рынке и нацеленных на широкую аудиторию. Со своей стороны, мы получили возможность познакомиться с интересными программами коллег из других регионов, - поделилась впечатлениями от регионального финала директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова.

Удмуртия представит в Ульяновске проекты "Сарапульский музей-заповедник: организатор туристического события" ("Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия"), "Неделя туризма на Каме" ("Лучшее MICE-событие в области туризма") и всероссийский фестиваль по парапланеризму "Взлетные истории" ("Лучшее туристическое событие в области спорта").

Проекты Нижегородской области - фестиваль музыки и фейерверков "Столица закатов", гала-шоу "Начало Нового" и "Городецкий историко-художественный музейный комплекс" - хоть и значились в заявке на участие в региональном финале, но представлены в Перми не были. Как сообщила Ольга Хоточкина, авторы презентации не смогли приехать в Пермь из-за болезни.

Справка "РГ"

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году по инициативе Геннадия Шаталова (председатель правления фонда развития общественных связей Region PR) как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма.