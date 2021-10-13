Студенты и сотрудники ННГАСУ посадили липы возле нижегородского храма

Студенты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) приняли участие в озеленении сквера возле памятника Сергию Радонежскому в Нижнем Новгороде.

Вместе с руководителями вуза - и. о. проректора по научной работе Ильей Соболем, и. о. проректора по развитию и внешним связям Светланой Лихачевой, председателем совета молодых ученых ННГАСУ Александром Смыковым - и другими участниками акции ребята высадили пять лип и кустарники. Для студентов ННГАСУ, обучающихся на направлении "Ландшафтная архитектура", мероприятие стало хорошей возможностью проявить свои навыки в столь важном для всего города деле.

Протоиерей Михаил Сторонкин, настоятель храма Вознесения Господня (возле него установлен памятник Сергию Радонежскому), подчеркнул важность озеленения именно этой территории:

- Сергий Радонежский именуется игуменом земли Русской. Он тот, кто объединял народ, объединял князей, успешно справлялся с междоусобицами. Так что это дело благое. Весть разнесется по городу, и пусть в нашем благом деле участвует еще больше людей.