В Башкирии нашли охотника, расстрелявшего семью лебедей-шипунов

58-летний житель Учалинского района подозревается в расстреле семьи лебедей-шипунов на озере Исыккуль. Полицейские изъяли у него оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Лебеди-шипуны, жившие на озере около деревни Сураманово Учалинского района со своими птенцами, были прикормлены местными жителями и не боялись людей. В конце сентября сельчане обнаружили, что несколько птиц мертвы, а другие ранены. Никто из семи лебедей не выжил. Оказалось, что охотник расстрелял их и уехал на автомобиле. Установить марку автомобиля полицейским удалось благодаря помощи местных жителей.

Вскоре нашли и владельца машины - охотника, который на законных основаниях владел оружием. Он признался в содеянном, однако объяснить свой поступок не смог.

- Все материалы по данному делу будут переданы в министерство природопользования и экологии РБ для привлечения подозреваемого к административной ответственности за отстрел птиц, охота на которых запрещена, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Мужчине грозит штраф до четырех тысяч рублей, конфискация оружия и лишение права охотится сроком до двух лет.