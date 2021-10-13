В Казани в ДТП с автобусом и трамваем пострадали 8 человек

Восемь человек пострадали при столкновении в Казани автобуса и трамвая.

Авария произошла утром на улице Декабристов на участке, где рельсы пересекают проезжую часть. По предварительным данным, водитель автобуса №33 не пропустил двигавшийся в попутном направлении трамвай. После удара автобус врезался в столб.

Как сообщили в минздраве РТ, троим пострадавшим помощь была оказана на месте. Пятерых доставили в горбольницу №7, они получили травмы средней степени тяжести.

Работающие на месте инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.