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13.10.2021 22:23
Рубрика: Власть

В Мордовии назначили 6 министров

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В Мордовии, где в сентябре прошли выборы главы региона, продолжается работа по формированию нового правительства республики. В среду были назначены шесть министров, из них пять занимали эти кресла и ранее.

Как сообщает официальный сайт органов госвласти РМ, министерство сельского хозяйства и продовольствия Мордовии возглавил новый руководитель - 49-летний Александ Кечайкин. Его прежняя должность - и.о. начальника Республиканской ветеринарной службы РМ.

Фото: Пресс-служба главы РМ
В Мордовии назначили главу правительства и 7 вице-премьеров

Министром культуры, национальной политики и архивного дела вновь стала Светлана Баулина, руководившая ведомством с июня прошлого года. Сохранили свои посты и другие члены правительства РМ - это министр соцзащиты, труда и занятости Игорь Князьков, а также глава минспорта и молодежной политики Александр Савилов.

Единственный министр без портфеля - Александр Пыков, который получил свою должность 16 августа, также повторно назначен на этот пост.

Один из новобранцев правительства РМ - бывший участник кадрового конкурса "Моя Мордовия" Алексей Ларькин - с августа исполнявший обязанности руководителя регионального минлесхоза, теперь будет работать в ранге министра.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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