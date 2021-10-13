В Мордовии назначили 6 министров

В Мордовии, где в сентябре прошли выборы главы региона, продолжается работа по формированию нового правительства республики. В среду были назначены шесть министров, из них пять занимали эти кресла и ранее.

Как сообщает официальный сайт органов госвласти РМ, министерство сельского хозяйства и продовольствия Мордовии возглавил новый руководитель - 49-летний Александ Кечайкин. Его прежняя должность - и.о. начальника Республиканской ветеринарной службы РМ.

Министром культуры, национальной политики и архивного дела вновь стала Светлана Баулина, руководившая ведомством с июня прошлого года. Сохранили свои посты и другие члены правительства РМ - это министр соцзащиты, труда и занятости Игорь Князьков, а также глава минспорта и молодежной политики Александр Савилов.

Единственный министр без портфеля - Александр Пыков, который получил свою должность 16 августа, также повторно назначен на этот пост.

Один из новобранцев правительства РМ - бывший участник кадрового конкурса "Моя Мордовия" Алексей Ларькин - с августа исполнявший обязанности руководителя регионального минлесхоза, теперь будет работать в ранге министра.