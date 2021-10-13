В Оренбуржье пятерых полицейских задержали за разбой

В Оренбуржье пятеро полицейских стали фигурантами уголовного дела - их подозревают в вооруженном разбое и превышении полномочий.

Как сообщил в среду Следственный комитет по региону, инцидент произошел накануне вечером в Орске. По версии следствия, в период с 18 до 20 часов у торгово-развлекательного по проспекту Мира пятеро сотрудников ППС совершили разбойное нападение на потерпевшего и похитили у него деньги. При этом полицейские применили табельные пистолеты Макарова и наручники.

Подозреваемые задержаны. Им от 22 до 30 лет. Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

По информации УМВД по Оренбургской области, "оборотней в погонах" задержали оперативники собственной безопасности ведомства. Как пояснила пресс-служба УМВД, двое сотрудников ППС при патрулировании улиц остановили местного жителя и потребовали передать им 20 тысяч рублей. В противном случае угрожали обнаружить у него при досмотре запрещенные вещества. Затем к общению с молодым человеком присоединились их коллеги.

Вымогателей задержали в момент передачи денег. В информации УМВД речь идет о шести задержанных.

Ведомством начата служебная проверка. Ее материалы будут переданы в СУ СК РФ по Оренбургской области.