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13.10.2021 13:05
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье пятерых полицейских задержали за разбой

Текст: Валентина Зотикова

В Оренбуржье пятеро полицейских стали фигурантами уголовного дела - их подозревают в вооруженном разбое и превышении полномочий.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Как сообщил в среду Следственный комитет по региону, инцидент произошел накануне вечером в Орске. По версии следствия, в период с 18 до 20 часов у торгово-развлекательного по проспекту Мира пятеро сотрудников ППС совершили разбойное нападение на потерпевшего и похитили у него деньги. При этом полицейские применили табельные пистолеты Макарова и наручники.

Подозреваемые задержаны. Им от 22 до 30 лет. Следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

По информации УМВД по Оренбургской области, "оборотней в погонах" задержали оперативники собственной безопасности ведомства. Как пояснила пресс-служба УМВД, двое сотрудников ППС при патрулировании улиц остановили местного жителя и потребовали передать им 20 тысяч рублей. В противном случае угрожали обнаружить у него при досмотре запрещенные вещества. Затем к общению с молодым человеком присоединились их коллеги.

Вымогателей задержали в момент передачи денег. В информации УМВД речь идет о шести задержанных.

Ведомством начата служебная проверка. Ее материалы будут переданы в СУ СК РФ по Оренбургской области.

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