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13.10.2021 14:59
Рубрика: Власть

В Оренбуржье введут обязательную вакцинацию для ряда категорий

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

В Оренбургской области введут обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда категорий сотрудников. В первую очередь, это коснется организаций, работающих с людьми. Ориентировочно нововведение заработает с 1 ноября.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Об этом заявила вице-губернатор, глава минздрава области Татьяна Савинова. Комментируя в официальной странице ведомства в соцсети "ВКонтакте" итоги состоявшегося сегодня заседания регионального оперштаба, министр констатировала, что эпидситуация в Оренбуржье остается сложной. В связи с этим было принято решение об ужесточении противоэпидемических мер.

- Принято решение о введении обязательной вакцинации отдельных категорий граждан - в первую очередь, тех, кто работает с населением. Это учреждения здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, МФЦ, общепит, банки, почта, вся сфера развлечений, - уточнила Савинова. - Мы ожидаем, что в ближайшие дни этот документ будет подписан. Решение для работодателей будет с первого ноября. У работников этой сферы есть время чтобы поставить первый компонент прививки.

Сейчас региональный Роспотребнадзор готовит соответствующее постановление. Проект уже готов и в ближайшее время будет направлен на согласование федеральному руководству ведомства.

По словам главы регионального минздрава, в течение 15 недель в регионе отмечался рост заболеваемости коронавирусом. На прошлой неделе удалось достичь стабилизации по числу госпитализированных. Ежедневно в ковидные госпитали поступают в среднем 500 человек. На сегодня в больницах области порядка 3500 пациентов находятся на кислородной поддержке, около 300 - на ИВЛ.

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