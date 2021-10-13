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13.10.2021 09:32
Рубрика: Экономика

В России могут появиться квартиры с собственным огородом

Текст: Александр Проценко
Первый жилой дом с встроенными персональными огородами для жителей может появиться в Самаре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Его проектирование начнется в следующем году, а строительство на год-полтора позже, - сообщают РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаила Чарного. В сообщении говорится, что проект предполагается к реализации в рамках дорожной карты рынка FoodNet НТИ в сотрудничестве с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом РФ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как рассказал информагентству Михаил Чарный, "ряд компаний FoodNet НТИ имеют действующие проекты в области ситифермерства, а теперь появилась крупная строительная компания, готовая новые наработки НТИ по сити-фермерству внедрить в свой проект по строительству жилья. Вариантов обсуждается несколько.

"Первый вариант - жилой дом, в подвалах которого будут размещены сити-фермы, - поясняет Чарный. - Жители каждого подъезда смогут самостоятельно выращивать овощи или фрукты и потреблять их, делиться ими с другими подъездами. Другой вариант - вертикальная сити-ферма, проходящая по всем квартирам внутри здания. То есть в проекте квартиры будет указано, где может быть расположен шкаф с персональной сити-фермой. Еще один вариант - встроенные помещения на технических этажах для выращивания овощей и фруктов, чтобы люди могли получить продукты, не выходя из дома", - уточнил ведущий эксперт.

Реализовываться проект первого такого дома предполагается в Самаре, причем с "нуля", ибо такие сити-фермы, по словам эксперта, могут быть построены только в новостройках.

"Со старыми домами нужно провести очень дорогостоящую экспертизу, потом сделать проект и пройти госэкспертизу этой реконструкции. Построить новый дом будет дешевле", - пояснил Чарный.

По его словам, проектирование начнется в 2022 году, обычно оно занимает полтора-два года для нетипового здания, строительство планируется начать в 2024 году. В дальнейшем этот проект может стать тиражируемым для других регионов", - сообщил Чарный. Он также добавил, что такие огороды могут быть как платными, так и бесплатными. "Для кого-то это будет вариант трудоустройства. Например, вы можете платить квартплату в виде ухода за огородом или садом подъезда", - заключил Чарный.

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