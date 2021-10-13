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13.10.2021 16:59
Рубрика: Власть

В Самарской области капитально отремонтируют 31 школу

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Дмитрий Азаров рассказал о предстоящей модернизации действующих школ и строительстве новых учебных заведений в Самарской области. По его словам, на эти цели поступят значительные средства из федерального бюджета. По 14 учебным заведениям уже принято решение. В настоящий момент в перечне на капремонт 31 объект.

- Я согласен с тем, что внимание к действующим школам должно быть повышенным. Мы строим новые школы темпами, которых не было десятки лет. Но и, конечно, должны думать, как привести в современное, комфортное состояние существующие образовательные учреждения, - уверен губернатор. - Именно поэтому партия "Единая Россия" инициировала выделение дополнительных средств из федерального бюджета на ремонт и капитальный ремонт школ. Президент РФ поддержал это предложение. Средства выделены. Да, регион, муниципалитеты тоже ежегодно выделяют деньги на эти цели, но с федеральной поддержкой это можно делать быстрее.

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Глава региона рассказал, что в федеральное Министерство просвещения уже направили 31 заявку.

- По 14 школам уже принято решение, и мы получим поддержку из федерального бюджета на ремонт и капитальный ремонт действующих школ, помимо региональных средств. Это ускорит темпы реновации. Рассчитываем, что в ближайшее время будет принято решение и по другим объектам, там, где у нас готова проектно-сметная документация, - отметил губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, Самарская область может рассчитывать на увеличение объемов заявок, поскольку регион оперативно подготовил все необходимые документы, по данному вопросу ведется системная работа. Этот же принцип оперативности и системности помог региону получить средства федерального бюджета и на дорожное строительство:

- Мы говорили год и два года назад, что мы 300 километров дорог в год приводим в порядок. Региональных и муниципальных, не считая федеральных трасс, - отметил глава региона. - Есть конечно свои проблемы и свои вопросы, как по пресловутой эстакаде в Тольятти. Я проезжал ее буквально в пятницу и еще раз позвонил руководителю федерального предприятия, высказал свое недовольство. Но еще год мы назад гордились, что 300 километров дорог - небывалые темпы. А в этом году 400 километров приведем в порядок! Почему? Потому, что мы вовремя готовим проектно-сметную документацию, опережающими темпами. Защищаем заявки на федеральном уровне. Качественно делаем ремонтные работы, в срок. Отчитываемся. Осуществляем общественный контроль за качеством и ремонтом дорог.

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