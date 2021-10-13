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13.10.2021 17:16
Рубрика: Власть

В Самарской области создадут министерство туризма

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Самарская область второй год подряд входит в число самых посещаемых туристических регионов страны. Для традиционно промышленной территории это большой успех, поэтому власти прилагают все усилия для развития индустрии гостеприимства.
Фото: Ирина Чечурина Фото: Ирина Чечурина
Фото: Ирина Чечурина

В последнее время в России активно развивается внутренний туризм: в числе лидеров оказываются не только традиционно любимые путешественниками края, но и промышленные регионы, которые открывают гостям доселе неведанные красоты природы и архитектуры своих территорий.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
Самарская область демонстрирует опережающие темпы развития туриндустрии

Так, некогда закрытая от посторонних глаз Самарская область обладает уникальной природой и достопримечательностями. И здесь власти региона запланировали комплексные меры поддержки туристической отрасли на 2022-2023 годы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что мер поддержки развития туризма в регионе достаточно много:

- Понимая важность этого направления, мы планируем преобразование знакомых, интересных мест в нашем регионе. Продолжим создавать такие объекты, как набережная, вертолетная площадка. Например, гора Светелка изменит свой вид, проектирование сейчас ведется, в планах - село Переволоки, Голубое озеро в Сергиевском районе и так далее. У нас действительно много интересных для туризма мест. Мы будем развивать и поддерживать туристическую инфраструктуру. И кстати, скоро у нас появится министерство по туризму.

Также глава региона рассказал, что один из самарских проектов - эко-отель в Клявлинском районе области - получил статус приоритетного регионального проекта. Формируется туристко-рекреационный кластер и вокруг святого Ташлинского источника. В селе Ширяево, известном на всю страну своим Репинским музеем, глава региона планирует на следующей неделе провести совещание. Там уже происходят масштабные преобразования в туристической сфере.

- Мы второй год подряд в топ-10 самых посещаемых регионов страны, - отметил губернатор. - Лет десять назад нам и не снилось, чтобы регион был таким посещаемым, чтобы был такой запрос на внутренний туризм. А значит, нужно продолжать создавать инфраструктуру, поддерживать эту отрасль.

Справка "РГ"

В 2020 году Самарская область приняла 1,311 миллиона туристов. Это почти на шесть процентов больше, чем в 2019 году. И в 2021 году регион планирует выйти на 1,5 миллиона гостей.

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