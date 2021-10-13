Зрительный зал превращен в судебный и просматривается с двух сторон. И что удивительно, формальный угол зрения на сцену во многом определил реальную позицию публики. Новокуйбышевский театр-студия "Грань" представил премьеру спектакля "Мария Стюарт" в постановке Дениса Бокурадзе. "Казнить нельзя помиловать": где поставить запятую?" - спрашивает режиссер у зрителя. А для пущей убедительности на входе зрителям раздают "бюллетени" для голосования, итоги которого обещают обновлять после каждого спектакля на сайте театра. В историческом плане это, конечно, ничего не изменит, но в текущем - кое-что прояснит, например, что есть свобода? Плюс, конечно, подогрев эмоций и мотиваций публики спустя пять веков после казни Марии Стюарт, роль которой на сцене прекрасно прожила прима "Грани" Юлия Бокурадзе.

Пытаясь сохранить хладнокровие все 3,5 часа поэтического спектакля (признаюсь, это было нелегко), я выбрала невиновность Елизаветы, королевы Англии, роль которой убедительно и точно сыграла Евгения Аржаева.

В целом трагедию Шиллера, написанную по реальным событиям, произошедшим в Англии в середине XVI века, актеры "Грани" сыграли, ни на йоту не отступив от авторского текста. Современное же звучание ей обеспечивала характерная для новокуйбышевского театра сценография, где все вращается и трансформируется, словно колесо. Пластика, подхватывающая реплики героев, и аскетичные темные костюмы с едва заметными жабо, что позволяет концентрироваться на лицах актеров. А все это вместе вызывает постоянную смену зрительских эмоций - сопереживание, недоумение, сострадание, ненависть, любовь и даже отторжение.

Напомню, что в 1568 году шотландскую королеву Марию Стюарт из-за подозрения в причастности к убийству мужа изгоняют из страны. Она бежит в Англию в надежде найти защиту у английской королевы Елизаветы Тюдор. Королева Англии принимает у себя родную по крови Марию, но отправляет ее в темницу. События в пьесе разворачиваются за три дня до казни Марии Стюарт.

В центре сюжета - противостояние двух женских начал, двух королев, сестер по крови, но противоположностей по мировосприятию: красивая, любящая жизнь узница - Мария и властная, холодная Елизавета. Хотя, если всмотреться, то в разрываемой душе самой Елизаветы происходит столько чувств и мук (да, она тоже женщина!), но ответственность за государство не дает ее огненным локонам взять верх над "мужской" тяжестью скипетра.

От такой неоднозначной похожести и явной противоположности королев многие зрители, ставшие на время присяжными заседателями (их же роль для массовости выполняют и развешенные на стенах металлические стулья), уходили со спектакля в глубокой задумчивости. "Казнить, нельзя помиловать..." Решение лишь в запятой, чтобы самому остановиться и задуматься о свободе в личной истории.

В тему

Премьерный спектакль "Мария Стюарт" был показан и в рамках V фестиваля "Волга театральная", где он был удостоен Гран-при. Исполнительницы главных ролей Юлия Бокурадзе и Евгения Аржаева удостоены специального приза. Всего в этом году в конкурсной программе фестиваля было представлено 13 театральных коллективов из 9 городов Поволжья: Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Ульяновска, Набережных Челнов, Уфы, Саранска, Саратова, Арзамаса.