Пытаясь сохранить хладнокровие все 3,5 часа поэтического спектакля (признаюсь, это было нелегко), я выбрала невиновность Елизаветы, королевы Англии, роль которой убедительно и точно сыграла Евгения Аржаева.
В целом трагедию Шиллера, написанную по реальным событиям, произошедшим в Англии в середине XVI века, актеры "Грани" сыграли, ни на йоту не отступив от авторского текста. Современное же звучание ей обеспечивала характерная для новокуйбышевского театра сценография, где все вращается и трансформируется, словно колесо. Пластика, подхватывающая реплики героев, и аскетичные темные костюмы с едва заметными жабо, что позволяет концентрироваться на лицах актеров. А все это вместе вызывает постоянную смену зрительских эмоций - сопереживание, недоумение, сострадание, ненависть, любовь и даже отторжение.
Напомню, что в 1568 году шотландскую королеву Марию Стюарт из-за подозрения в причастности к убийству мужа изгоняют из страны. Она бежит в Англию в надежде найти защиту у английской королевы Елизаветы Тюдор. Королева Англии принимает у себя родную по крови Марию, но отправляет ее в темницу. События в пьесе разворачиваются за три дня до казни Марии Стюарт.
В центре сюжета - противостояние двух женских начал, двух королев, сестер по крови, но противоположностей по мировосприятию: красивая, любящая жизнь узница - Мария и властная, холодная Елизавета. Хотя, если всмотреться, то в разрываемой душе самой Елизаветы происходит столько чувств и мук (да, она тоже женщина!), но ответственность за государство не дает ее огненным локонам взять верх над "мужской" тяжестью скипетра.
От такой неоднозначной похожести и явной противоположности королев многие зрители, ставшие на время присяжными заседателями (их же роль для массовости выполняют и развешенные на стенах металлические стулья), уходили со спектакля в глубокой задумчивости. "Казнить, нельзя помиловать..." Решение лишь в запятой, чтобы самому остановиться и задуматься о свободе в личной истории.
В тему
Премьерный спектакль "Мария Стюарт" был показан и в рамках V фестиваля "Волга театральная", где он был удостоен Гран-при. Исполнительницы главных ролей Юлия Бокурадзе и Евгения Аржаева удостоены специального приза. Всего в этом году в конкурсной программе фестиваля было представлено 13 театральных коллективов из 9 городов Поволжья: Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Ульяновска, Набережных Челнов, Уфы, Саранска, Саратова, Арзамаса.