В Саратовской области по нацпроекту ремонтируют "дорогу с Инстаграмом"

В Советском районе Саратовской области в рамках нацпроекта отремонтируют дорогу, которая соединяет районный центр - поселок Степное с селами Мечетное и Любимово. В регионе эта трасса получила название "дороги с Инстаграмом".

Местные жители, чтобы привлечь внимание к состоянию дороги, создали специальный аккаунт в соцсети. В нем публиковали свою переписку по предстоящему ремонту, а также фотоснимки и видео, на которых было запечатлено состояние проезжей части. Теперь здесь же сельчане отслеживают ход ремонтных работ.

Из-за плохой дороги местные жители, которым нужно было попасть в Саратов, вынуждены были ехать не через Степное, а в объезд через Маркс. Вместо 22 километров - делать крюк в 40 километров.

Кроме того по дороге Степное - Мечетное - Любимово проходит маршрут школьного автобуса, детей возят в райцентр на соревнования и экзамены. Этот же путь активно использовали фермеры и сотрудники крупного местного предприятия - Степновского управления подземного хранения газа.

- В этом году активизировались все жители нашего села. В письмах нам отвечали, что дорогу отремонтируют. Но нас такая перспектива не вполне устраивала - эта дорога важна для жителей ряда муниципальных образований, так как добраться до районной больницы практически нереально, - рассказала Светлана Янюшкина.

Как сообщили в пресс-службе областного министерстве транспорта и дорожного хозяйства, ремонт важной трассы был начат в этом году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". По контракту, заключенному с подрядной организацией, дорогу запланировано привести в порядок в течение двух лет. До этого сотрудники ведомства встречались с местными жителями, ответили на их вопросы.

В ходе ремонта планируется привести в нормативное состояние 13,8 километров дороги. В этом году ведется ремонт участка в 5 километров. В настоящий момент на протяжении трех километров выполнено устройство слоя из асфальтогранулобетонной смеси (АГБ), выравнивающего слоя из асфальтобетона. Как подчеркнули в ведомстве, дорожные работы будут продолжаться до тех пор, пока позволят погодные условия.

- Хорошо, что дорогу начали ремонтировать уже в этом году. Для жителей нашего района она имеет важное значение. Нужно отметить, что благодаря поступлениям в бюджет от транспортного налога, дорожные работы удалось в этом году организовать во всех населенных пунктах, - рассказал глава Советского муниципального района Сергей Пименов.

Как отметили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в этом году в нормативное состояние приведут свыше 300 километров областных дорог, включая ряд улиц в Саратове и Энгельсе.