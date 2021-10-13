В Уфе открылась персональная выставка московских скульпторов Кирилловых

Новости

Минэнерго: Рост цен на бензин по итогам года будет близок к инфляции 14:23
Мурашко рассказал, сколько россиян привились от коронавируса 14:12
Песков: Путин по 10 раз в день общается с Мишустиным и Голиковой 14:03
Нуланд прогулялась по центру Москвы после переговоров с Козаком и Ушаковым 14:00
Путин лично примет участие в заседании клуба "Валдай" 13:53
Мурашко: Россия поддерживает производство вакцин против COVID-19 в Беларуси 13:51
Мишустин поручил в кратчайшие сроки завершить строительство медцентра в Орле 13:51
Песков: Ситуация с инфляцией в РФ находится под контролем правительства 13:38
В Новосибирск на SibJazzFest-2021 приехали звезды мировой величины 13:24
В Минэнерго назвали себестоимость добычи российской нефти 13:22
Депутат МГД Козлов: Сервис по вывозу ненужных вещей поможет экологии Москвы 13:14
Врач объяснил, как клетки памяти помогут победить коронавирус 13:12
Шеф-дизайнер Lada заинтриговал новой Niva. Концепт готов, но пока спрятан 13:12
Россия может выделить 6 тысяч доз "Спутника V" Центральной Америке 13:09
Комитет ГД одобрил проект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии 13:06
В ПФР дали совет, когда начинать оформление пенсии 13:05
Лава на канарском острове Пальма уничтожила почти 1,5 тысячи зданий 13:00
Песков заявил о доступности данных на Госуслугах силовым структурам 12:58
Роспотребнадзор усилил контроль за опасными продуктами и игрушками 12:56
Комитет ГД поддержал проект о продлении дачной амнистии до 2031 года 12:55
Жители Люберец пожаловались на запах гари 12:55
Песков назвал неуместными призывы к РФ признать ответственность за крушение MH17 12:53
Песков заявил об отсутствии российских военных на юго-востоке Украины 12:46
Швейцарские ученые нашли антитела, защищающие от всех штаммов COVID-19 12:41
Песков назвал домашний арест Медведчука сведением политических счетов 12:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 13:15
Рубрика: Культура

В Уфе открылась персональная выставка московских скульпторов Кирилловых

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 234(8585)
Посещение выставки скульптур Вадима Кириллова (Москва) в Башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова дарит не просто положительные эмоции и визуальный восторг. Его произведения напоминают нам, замотанным повседневной рутиной, что человек - существо духовное. Но не витающее в облаках, а деятельное.
В работах Вадима Кириллова сочетаются графика, живопись и скульптура. Фото: Александр Данилов В работах Вадима Кириллова сочетаются графика, живопись и скульптура. Фото: Александр Данилов
В работах Вадима Кириллова сочетаются графика, живопись и скульптура. Фото: Александр Данилов

Среди экспонатов выставки, которая называется "От идеи до воплощения" - апостолы, философы, математики, познающие истину ученые мужи, но не только. Важными двигателями истории скульптор считает романтиков - один из его любимых персонажей Дон Кихот, и женщину - образ Евы предстает в разных формах: то она задумалась, то летит в райских кущах.

Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Что пишут петербургскому ангелу горожане и гости Северной столицы

Вообще, эта выставка - концентрация смыслов, метафор и образов, которые хочется разгадывать и рассматривать. И восхищаться искусством мастера, уделяющего огромное внимание деталям. Даже удивительно, что в изваяниях их может быть так много. Выставка скульптур, но впечатление от нее, как от живописной, благодаря сочетанию бронзы, патины, золота и поделочных камней, змеевика, мрамора.

Каждая деталь скульптуры тщательно проработана. Фото: Гульназ Данилова

Экспозиция занимает два зала Нестеровского музея. Смысловым акцентом в первом стала композиция из четырех крылатых статуй. Это символы апостолов-евангелистов - столпов веры. С головой ангела - это Матфей, льва - Марк, тельца - Лука, орла - Иоанн. Фигуры устремлены вверх и почти достигают потолка.

Во втором зале, в самом центре, установлена скульптура "Преодоление" - тоже символичная. Человек как бы вырывается из колеса, стремится куда-то вперед. Динамика движения передана настолько выразительно, что, кажется, что фигура двигается.

Человек преодолевающий - символ прогресса. Фото: Гульназ Данилова

- Скульптуры Вадима Кириллова вызывают восхищение тонкой и изысканной работой, умением передать энергетику живого тела, его пластику и сложные линии. Он удивительным образом умеет "схватить" то мимолетное и неуловимое, что присуще находящемуся в постоянной динамике человеку. Его работы отличает энергетика, эмоциональность и особая поэтическая атмосфера, в которой активность и мысли героев переданы через эмоции, - говорит заместитель директора музея по научной работе искусствовед Светлана Игнатенко.

Постижение истины требует неустанного труда. Фото: Гульназ Данилова

Выставка обозначена как персональная, однако ее полноправным участником стал младший брат Вадима Кириллова Станислав. Его шесть работ вошли в экспозицию как ее органическая часть.

Фото: Гульназ Данилова

Братья работают рука об руку. На их счету десятки монументальных и монументально-декоративных памятников, установленных как в России, так и за рубежом. Три из них - в Башкирии, причем "Материнство" и воинам-башкирам, участвовавшим в Отечественной войне 1812 года, украшают Сибай, а монумент в честь ушедших на фронт Великой Отечественной - Уфу, его знают все пассажиры поездов - скульптурная композиция находится на площади железнодорожного вокзала.

В регионах Культура Арт Живопись Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Песков назвал неуместными призывы к РФ признать ответственность за крушение MH17
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
ДИТ опроверг информацию о передаче полиции персональных данных пользователей mos.ru
Момент ДТП в Сочи с участием Собчак попал на камеры
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
В афише "Пушкинской карты" - 16 тысяч спектаклей, выставок и концертов