В Уфе открылась персональная выставка московских скульпторов Кирилловых

Посещение выставки скульптур Вадима Кириллова (Москва) в Башкирском государственном художественном музее имени М.В. Нестерова дарит не просто положительные эмоции и визуальный восторг. Его произведения напоминают нам, замотанным повседневной рутиной, что человек - существо духовное. Но не витающее в облаках, а деятельное.

Среди экспонатов выставки, которая называется "От идеи до воплощения" - апостолы, философы, математики, познающие истину ученые мужи, но не только. Важными двигателями истории скульптор считает романтиков - один из его любимых персонажей Дон Кихот, и женщину - образ Евы предстает в разных формах: то она задумалась, то летит в райских кущах.

Вообще, эта выставка - концентрация смыслов, метафор и образов, которые хочется разгадывать и рассматривать. И восхищаться искусством мастера, уделяющего огромное внимание деталям. Даже удивительно, что в изваяниях их может быть так много. Выставка скульптур, но впечатление от нее, как от живописной, благодаря сочетанию бронзы, патины, золота и поделочных камней, змеевика, мрамора.

Каждая деталь скульптуры тщательно проработана. Фото: Гульназ Данилова

Экспозиция занимает два зала Нестеровского музея. Смысловым акцентом в первом стала композиция из четырех крылатых статуй. Это символы апостолов-евангелистов - столпов веры. С головой ангела - это Матфей, льва - Марк, тельца - Лука, орла - Иоанн. Фигуры устремлены вверх и почти достигают потолка.

Во втором зале, в самом центре, установлена скульптура "Преодоление" - тоже символичная. Человек как бы вырывается из колеса, стремится куда-то вперед. Динамика движения передана настолько выразительно, что, кажется, что фигура двигается.

Человек преодолевающий - символ прогресса. Фото: Гульназ Данилова

- Скульптуры Вадима Кириллова вызывают восхищение тонкой и изысканной работой, умением передать энергетику живого тела, его пластику и сложные линии. Он удивительным образом умеет "схватить" то мимолетное и неуловимое, что присуще находящемуся в постоянной динамике человеку. Его работы отличает энергетика, эмоциональность и особая поэтическая атмосфера, в которой активность и мысли героев переданы через эмоции, - говорит заместитель директора музея по научной работе искусствовед Светлана Игнатенко.

Постижение истины требует неустанного труда. Фото: Гульназ Данилова

Выставка обозначена как персональная, однако ее полноправным участником стал младший брат Вадима Кириллова Станислав. Его шесть работ вошли в экспозицию как ее органическая часть.

Фото: Гульназ Данилова

Братья работают рука об руку. На их счету десятки монументальных и монументально-декоративных памятников, установленных как в России, так и за рубежом. Три из них - в Башкирии, причем "Материнство" и воинам-башкирам, участвовавшим в Отечественной войне 1812 года, украшают Сибай, а монумент в честь ушедших на фронт Великой Отечественной - Уфу, его знают все пассажиры поездов - скульптурная композиция находится на площади железнодорожного вокзала.