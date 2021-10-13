В Уфе завели два дела об обмане дольщиков на 992 миллиона рублей

Два уголовных дела по статье "Мошенничество в особо крупном размере" возбуждены в Уфе по факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов. Примерная сумма ущерба составляет 992 миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководства ООО "Зеленая роща" и ООО "Литер 4" под видом реализации квартир от застройщика заключили с 481 гражданами договоры участия в долевом строительстве двух многоквартирных домов жилого комплекса "Московский" в квартале, ограниченном улицами Сун-Ян-Сена, Айской, Большой Московской и продолжением улицы Бехтерева в Кировском районе Уфы. Однако в установленный срок дольщики дома не были сданы. Следствие считает, что деньги были похищены мошенниками.

Кстати, ранее в этом же квартале было возбуждено два аналогичных уголовных дела, в которых фигурируют неустановленные лица из числа руководства ООО "Городские проекты" и ООО "Высотки", которые заключили договоры с 541 дольщиком на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей, но своих обязательств не выполнили.

Сейчас по уголовным делам назначены судебные финансово-экономические и строительно-технические экспертизы. Экспертам предстоит выяснить, как расходовались денежные средства дольщиков, проверить контрагентов застройщиков. Кстати, в числе допрашиваемых не только потерпевшие, руководство и работники застройщиков, но и управляющая компания - ООО "Госстрой-менеджмент", уточнили в региональном следкоме.