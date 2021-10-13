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13.10.2021 03:00

Алтайское краевое бюро судмедэкспертизы станет окружным центром

Текст: Яна Иконникова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 234(8585)
Сегодня в стране разрабатывают новую модель организации службы судебно-медицинской экспертизы. Она предусматривает создание окружных центров СМЭ. В Сибирском федеральном округе один из таких центров будет организован на базе Алтайского краевого бюро судмедэкспертизы. О том, как будет выстроена работа в новом формате, наш разговор с начальником Алтайского краевого бюро судмедэкспертизы, доктором медицинских наук, профессором Алексеем Шадымовым.
Алексей Шадымов: В СФО статус окружных получат бюро Алтайского края и Новосибирской области. Фото: Алтайское краевое бюро судмедэкспертизы Алексей Шадымов: В СФО статус окружных получат бюро Алтайского края и Новосибирской области. Фото: Алтайское краевое бюро судмедэкспертизы
Алексей Шадымов: В СФО статус окружных получат бюро Алтайского края и Новосибирской области. Фото: Алтайское краевое бюро судмедэкспертизы

Какие задачи решает служба судебно-медицинской экспертизы?

Алексей Шадымов: Основной экспертной задачей является помощь следствию и суду в доказательстве вины или невиновности, тяжести причиненного вреда здоровью, установлении причинно-следственных связей между событиями и последствиями. Судебная медицина работает в тесной связке и с правоохранительными органами, и со здравоохранением.

С одной стороны, мы помогаем следственным органам разобраться в медицинских аспектах, а с другой - проводим оценку качества оказания медицинской помощи, если исход лечения оспаривают в суде. В случае скоропостижной смерти граждан или осложнений после лечения мы должны оценить, насколько своевременно и квалифицированно была оказана медпомощь, не было ли врачебной ошибки. Может быть, поэтому в медицине нас называют судебниками, а в правоохранительных органах - медиками. Мы обязаны быть специалистами и в той, и в другой области.

Государственные судебно-медицинские эксперты обладают обширными знаниями, но, конечно, знать все невозможно, поэтому они обычно специализируются на отдельных направлениях. У нас есть отделение медицинского освидетельствования живых лиц, а также гистологическое, биологическое, химическое, криминалистическое отделения, токсикологическая, биологическая, генетическая лаборатории, отдел особо сложных экспертиз. Кроме того, мы привлекаем узких специалистов в различных направлениях медицины, науки, техники.

Как удается сохранять независимость судебно-медицинской экспертизы?

Алексей Шадымов: Чтобы экспертиза была независимой, управление службой СМЭ децентрализовано. Наше бюро административно подчиняется министерству здравоохранения Алтайского края, при этом работает по госзаданию судебно-следственных органов, а методическую и организационную поддержку получает из федерального Центра судебно-медицинской экспертизы. Мы не занимаемся коммерческой деятельностью, работаем только по госзаданию. Централизованного судебно-экспертного руководства у нас нет.

Входя в структуру минздрава региона, бюро СМЭ является медицинским учреждением особого типа. Мы не имеем права предоставлять результаты экспертиз никому, кроме судебно-следственных органов, даже минздраву. Каждый эксперт несет персональную правовую ответственность за достоверность результатов экспертизы. Не все знают, что за заведомо ложное заключение и разглашение тайны следствия эксперту грозит уголовное наказание. К тому же сейчас в стране разрабатывают новую модель организации службы судмедэкспертизы, которая позволит укрепить ее независимость.

В чем суть реорганизации службы СМЭ?

Алексей Шадымов: В Алтайском крае действует единственная в стране трехуровневная модель судмедэкспертизы. Аналогичную форму взяли за основу для разработки новой федеральной модели, только она будет четырехуровневая. Первый уровень - межрайонные отделы СМЭ в городах и районах, второй - региональное бюро судебно-медицинской экспертизы. Планируется, что в каждом федеральном округе два бюро - самые крупные и опытные - будут иметь статус Бюро СМЭ третьего уровня.

В СФО статус окружных должны получить бюро Алтайского края и Новосибирской области. Чтобы ему соответствовать, нам нужно дооснастить наши лаборатории современным оборудованием и укрепить материально-техническую базу межрайонных отделов СМЭ в городах и районах. Качество проведения экспертиз и квалификация специалистов у нас уже соответствует новым требованиям. Четвертый уровень - это Российский Центр СМЭ, имеющий самое современное в стране оснащение, в том числе лучшую судебно-генетическую лабораторию. Здесь будут изучать наиболее сложные случаи, когда возможностей региональных и окружных бюро окажется недостаточно.

Если при проведении судмедэкспертизы на региональном уровне возникают разногласия, должны быть возможности провести другую, независимую экспертизу, и новая модель это позволяет. Но пока это только проект, который должно утвердить правительство РФ. Кроме того, с 1 января 2022 года должен заработать новый порядок проведения судебно-медицинских экспертиз. Он также предусматривает оснащение службы СМЭ современным оборудованием и использование цифровых технологий.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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