Депутата омского заксобрания заподозрили в неуплате налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата омского парламента, директора Западно-Сибирского металлургического комбината.

Руководителя предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов. В компании и по месту жительства депутата прошли обыски.

- По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО "Западно-Сибирский металлургический комбинат", уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 миллиона рублей, - сообщает СУ СК по Омской области.

По данным СК, предприниматель включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за 2015-2017 годы. В результате налоговая база по НДС оказалась существенно занижена.