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13.10.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

Депутата омского заксобрания заподозрили в неуплате налогов

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении депутата омского парламента, директора Западно-Сибирского металлургического комбината.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Руководителя предприятия подозревают в уклонении от уплаты налогов. В компании и по месту жительства депутата прошли обыски.

- По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО "Западно-Сибирский металлургический комбинат", уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 45,7 миллиона рублей, - сообщает СУ СК по Омской области.

По данным СК, предприниматель включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах организации за 2015-2017 годы. В результате налоговая база по НДС оказалась существенно занижена.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Борьба с коррупцией

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