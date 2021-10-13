Для чего в Кузбассе заключают социальные контракты

Новости

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса 03:25
Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов 03:14
Эксперты рассказали, стоит ли ожидать повышения цен на видеокарты 03:00
Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля "Наука" на МКС 02:40
Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией 01:57
Врач Вечорко назвал три причины высокой смертности от коронавируса 01:27
Роналду оформил хет-трик в матче против Люксембурга 00:27
Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа 12.10.2021
В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 12.10.2021
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 12.10.2021
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 12.10.2021
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 12.10.2021
Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ 12.10.2021
За сутки 23 военнослужащих вылечили от коронавируса 12.10.2021
В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи 12.10.2021
Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 12.10.2021
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 12.10.2021
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 12.10.2021
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 12.10.2021
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 12.10.2021
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 12.10.2021
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 12.10.2021
С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов 12.10.2021
ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ 12.10.2021
Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ 12.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
13.10.2021 03:00

Возможности роста

Для чего в Кузбассе заключают социальные контракты
Текст: Юлия Славина (Кемеровская область)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 234(8585)
Одна из самых эффективных форм поддержки малоимущих семей и одиноких людей с низкими доходами в Кузбассе - социальный контракт. Подписавший соглашение с территориальным органом социальной защиты населения гражданин получает помощь от государства. Это обязывает его выполнить индивидуальную программу социальной адаптации, направленную на обретение источника средств к существованию.
Константину Фофонову соцконтракт помог открыть небольшое производство. Доход - 12 тысяч рублей в месяц. Фото: Владимир Кольцов Константину Фофонову соцконтракт помог открыть небольшое производство. Доход - 12 тысяч рублей в месяц. Фото: Владимир Кольцов
Константину Фофонову соцконтракт помог открыть небольшое производство. Доход - 12 тысяч рублей в месяц. Фото: Владимир Кольцов

Программа действует уже восьмой год. А с 2021-го Кузбасс реализует ее с привлечением федеральных средств. В общей сложности на эти цели за период с 2021-го по 2023 год выделено 1 942,663 миллиона рублей, в том числе 1 552,654 миллиона рублей из федерального бюджета и более 390 миллионов - из областной казны.

Так, в городе Прокопьевске сформирована и продолжает совершенствоваться практика оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. С начала 2021 года этим видом соцподдержки воспользовались 258 человек.

Как реализовать мечту

Ольга Дамм заключила социальный контракт в качестве самозанятой в июле этого года. В семье трое детей. Мама долго была домохозяйкой и строила планы, как и где работать, чтобы и с детьми успевать, и помогать мужу обеспечивать семью. Выходом стал социальный контракт.

- Я умею шить, и вещи своим детям, например, сама шила. Но хотелось выйти на другой уровень. На средства контракта купила вышивальную машину. А еще ноутбук, принтер, плоттер - это все для декорирования одежды. Потом мы шкаф заказали, и получилась домашняя мастерская, - говорит Ольга.

Сначала заказчиками стали подруги и знакомые, но уже появились и первые клиенты, узнавшие про швею благодаря сарафанному радио. Ольга шьет школьную форму, детский текстиль, постельное белье, комплекты для выписки малышей из родильного дома, верхнюю одежду.

Творческая мастерская дает Ольге Дамм возможность реализовать свой потенциал. Фото: Предоставлено Ольгой Дамм

- Социальный контракт для меня - это возможность реализовать свой творческий потенциал и зарабатывать. Также соцконтракт предусматривает, помимо покупки оборудования, еще и обучение, - делится мастерица. - Этой возможностью я тоже воспользовалась. Учусь на бухгалтера, что поможет мне вести мое маленькое дело.

Мастер из Ясной Поляны

У Константина и Анны Фофоновых из жилого района Ясная Поляна пятеро маленьких детей. Старшая дочка пошла в школу, младшей всего годик. Глава семьи, токарь по профессии, работает у индивидуального предпринимателя, а его супруга - в очередном отпуске по уходу за ребенком. В доме, который приобрели за счет материнского капитала, скромная обстановка, но идеальная чистота и порядок. Этим летом хозяин надстроил второй этаж (ребятишки растут, становится тесновато), будущим летом завершит отделку. В гараже он сделал подвал, где разместилась мастерская по изготовлению жестяных кожухов для дымоходов. Оборудование закупил на средства социального контракта.

- Все началось с того, что я установил в доме угольный котел длительного горения и для надежности спрятал дымоотводную трубу в декоративный короб. Технология оказалась несложной, и я подумал: а не заняться ли производством в свободное от основной работы время? Знакомый, уже подписавший соцконтракт, идею поддержал, и я начал готовить бизнес-план, - вспоминает Костя. - В итоге по соцконтракту я получил сорок пять тысяч рублей, добавил еще пятнадцать тысяч - и купил бывшие в употреб-лении вальцы для гибки листового металла и зиговочную машинку.

Главному условию для заключения соцконтракта (доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума) Фофоновы соответствовали. Но Константин еще полгода аккуратно отчитывался, на какие цели тратит полученные деньги. К слову, жесть он закупает у одного поставщика и со скидкой за объемы. Делает за месяц в среднем по сто кожухов. Востребованные при строительстве индивидуальных домов и устройстве теплотрасс, они продаются через одну и ту же фирму физическим и юрлицам. Доход у мастера стабильный: по 120 рублей с каждой трубы, то есть двенадцать тысяч в месяц. Сейчас, правда, он расценки немного увеличил. И в последнее время поступают индивидуальные заказы. В общем, пришлось закупить уже не 100, а 125 листов жести.

- Заработанные деньги стараемся тратить целенаправленно. Скажем, присматриваем кухонный гарнитур, которого у нас до сих пор нет, - продолжает Костя. - Но вообще-то я преследую две равнозначных цели: чтобы дети были одеты-обуты и учились своими руками деньги зарабатывать. У детей должны быть трудовые навыки. Нас с женой родители именно так воспитывали.

Костя и Аня выросли в больших семьях. И их шестилетний сынишка Артур отцу помогает. Первоклассница Нелли в мастерской тоже бывает часто - мечтает стать дизайнером или архитектором.

Многие из граждан, заключивших соцконтракты, подумывают о продолжении сотрудничества с органами соцзащиты. Тем более что возможностей для этого стало больше.

Прямая речь

Ирина Тронт, председатель комитета социальной защиты населения администрации города Прокопьевска:

- Бюджетных денег для заключения соцконтрактов по новой программе нам выделено на 483 семьи. За оформлением граждане обращаются практически ежедневно. От подачи заявления до заключения контракта проходит не более тридцати дней. Основная задача - создать условия для реализации трудового потенциала граждан, повысить их социальную ответственность и заинтересованность в улучшении качества жизни своей семьи за счет постоянных, самостоятельных источников дохода.

Справка

В 2021 году в Кузбассе заключено 3 327 социальных контрактов на сумму 239,3 миллиона рублей. 1106 соцконтрактов связано с поиском работы, 495 - с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности, 239 - с ведением личного подсобного хозяйства, 1487 семей воспользовались помощью для преодоления трудной жизненной ситуации.

В чем поможет социальный контракт?

1. Трудоустроиться

Тот, кто находится в поисках работы, встав на учет в центр занятости, получит 11 354 рубля. И еще три месяца после трудоустройства будет получать столько же, независимо от размера зарплаты.

2. Начать свое дело

Тот, кто решил открыть парикмахерскую, кондитерскую или автомастерскую (в том числе став самозанятым), может получить по соцконтракту до 250 тысяч рублей. Среди направлений малого бизнеса, выбранных жителями Кузбасса, - открытие автомойки, токарной мастерской, оказание бухгалтерских услуг и так далее.

3. Создать или расширить существующее личное подсобное хозяйство

На покупку животных, птицы, кормов или саженцев по соцконтракту можно получить до 100 тысяч рублей.

4. Получить помощь

Попавшие в трудную жизненную ситуацию (пожар, болезнь, смерть члена семьи, наличие инвалидности первой или второй группы, необходимость лечения и прочее) могут получить средства на покупку товаров самой первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для школьников и т. д. Сумма, на которую можно рассчитывать, не превышает 68 124 рубля.

Дополнительно

В рамках мероприятий по поиску работы, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и ведению личного подсобного хозяйства предусмотрена возможность получить дополнительное профессиональное образование с оплатой курса обучения (выделяемая сумма - до тридцати тысяч рублей).

Подробности о социальном контракте можно узнать в органах социальной защиты населения по месту жительства, на сайте минсоцзащиты Кузбасса: http://www.dsznko.ru/other-sections/poleznaya-informatsiya/soc-contract.php

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca