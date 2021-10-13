Для чего в Кузбассе заключают социальные контракты

Одна из самых эффективных форм поддержки малоимущих семей и одиноких людей с низкими доходами в Кузбассе - социальный контракт. Подписавший соглашение с территориальным органом социальной защиты населения гражданин получает помощь от государства. Это обязывает его выполнить индивидуальную программу социальной адаптации, направленную на обретение источника средств к существованию.

Программа действует уже восьмой год. А с 2021-го Кузбасс реализует ее с привлечением федеральных средств. В общей сложности на эти цели за период с 2021-го по 2023 год выделено 1 942,663 миллиона рублей, в том числе 1 552,654 миллиона рублей из федерального бюджета и более 390 миллионов - из областной казны.

Так, в городе Прокопьевске сформирована и продолжает совершенствоваться практика оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта. С начала 2021 года этим видом соцподдержки воспользовались 258 человек.

Как реализовать мечту

Ольга Дамм заключила социальный контракт в качестве самозанятой в июле этого года. В семье трое детей. Мама долго была домохозяйкой и строила планы, как и где работать, чтобы и с детьми успевать, и помогать мужу обеспечивать семью. Выходом стал социальный контракт.

- Я умею шить, и вещи своим детям, например, сама шила. Но хотелось выйти на другой уровень. На средства контракта купила вышивальную машину. А еще ноутбук, принтер, плоттер - это все для декорирования одежды. Потом мы шкаф заказали, и получилась домашняя мастерская, - говорит Ольга.

Сначала заказчиками стали подруги и знакомые, но уже появились и первые клиенты, узнавшие про швею благодаря сарафанному радио. Ольга шьет школьную форму, детский текстиль, постельное белье, комплекты для выписки малышей из родильного дома, верхнюю одежду.

Творческая мастерская дает Ольге Дамм возможность реализовать свой потенциал. Фото: Предоставлено Ольгой Дамм

- Социальный контракт для меня - это возможность реализовать свой творческий потенциал и зарабатывать. Также соцконтракт предусматривает, помимо покупки оборудования, еще и обучение, - делится мастерица. - Этой возможностью я тоже воспользовалась. Учусь на бухгалтера, что поможет мне вести мое маленькое дело.

Мастер из Ясной Поляны

У Константина и Анны Фофоновых из жилого района Ясная Поляна пятеро маленьких детей. Старшая дочка пошла в школу, младшей всего годик. Глава семьи, токарь по профессии, работает у индивидуального предпринимателя, а его супруга - в очередном отпуске по уходу за ребенком. В доме, который приобрели за счет материнского капитала, скромная обстановка, но идеальная чистота и порядок. Этим летом хозяин надстроил второй этаж (ребятишки растут, становится тесновато), будущим летом завершит отделку. В гараже он сделал подвал, где разместилась мастерская по изготовлению жестяных кожухов для дымоходов. Оборудование закупил на средства социального контракта.

- Все началось с того, что я установил в доме угольный котел длительного горения и для надежности спрятал дымоотводную трубу в декоративный короб. Технология оказалась несложной, и я подумал: а не заняться ли производством в свободное от основной работы время? Знакомый, уже подписавший соцконтракт, идею поддержал, и я начал готовить бизнес-план, - вспоминает Костя. - В итоге по соцконтракту я получил сорок пять тысяч рублей, добавил еще пятнадцать тысяч - и купил бывшие в употреб-лении вальцы для гибки листового металла и зиговочную машинку.

Главному условию для заключения соцконтракта (доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума) Фофоновы соответствовали. Но Константин еще полгода аккуратно отчитывался, на какие цели тратит полученные деньги. К слову, жесть он закупает у одного поставщика и со скидкой за объемы. Делает за месяц в среднем по сто кожухов. Востребованные при строительстве индивидуальных домов и устройстве теплотрасс, они продаются через одну и ту же фирму физическим и юрлицам. Доход у мастера стабильный: по 120 рублей с каждой трубы, то есть двенадцать тысяч в месяц. Сейчас, правда, он расценки немного увеличил. И в последнее время поступают индивидуальные заказы. В общем, пришлось закупить уже не 100, а 125 листов жести.

- Заработанные деньги стараемся тратить целенаправленно. Скажем, присматриваем кухонный гарнитур, которого у нас до сих пор нет, - продолжает Костя. - Но вообще-то я преследую две равнозначных цели: чтобы дети были одеты-обуты и учились своими руками деньги зарабатывать. У детей должны быть трудовые навыки. Нас с женой родители именно так воспитывали.

Костя и Аня выросли в больших семьях. И их шестилетний сынишка Артур отцу помогает. Первоклассница Нелли в мастерской тоже бывает часто - мечтает стать дизайнером или архитектором.

Многие из граждан, заключивших соцконтракты, подумывают о продолжении сотрудничества с органами соцзащиты. Тем более что возможностей для этого стало больше.

Прямая речь

Ирина Тронт, председатель комитета социальной защиты населения администрации города Прокопьевска:

- Бюджетных денег для заключения соцконтрактов по новой программе нам выделено на 483 семьи. За оформлением граждане обращаются практически ежедневно. От подачи заявления до заключения контракта проходит не более тридцати дней. Основная задача - создать условия для реализации трудового потенциала граждан, повысить их социальную ответственность и заинтересованность в улучшении качества жизни своей семьи за счет постоянных, самостоятельных источников дохода.

Справка

В 2021 году в Кузбассе заключено 3 327 социальных контрактов на сумму 239,3 миллиона рублей. 1106 соцконтрактов связано с поиском работы, 495 - с осуществлением индивидуальной предпринимательской деятельности, 239 - с ведением личного подсобного хозяйства, 1487 семей воспользовались помощью для преодоления трудной жизненной ситуации.

В чем поможет социальный контракт?

1. Трудоустроиться

Тот, кто находится в поисках работы, встав на учет в центр занятости, получит 11 354 рубля. И еще три месяца после трудоустройства будет получать столько же, независимо от размера зарплаты.

2. Начать свое дело

Тот, кто решил открыть парикмахерскую, кондитерскую или автомастерскую (в том числе став самозанятым), может получить по соцконтракту до 250 тысяч рублей. Среди направлений малого бизнеса, выбранных жителями Кузбасса, - открытие автомойки, токарной мастерской, оказание бухгалтерских услуг и так далее.

3. Создать или расширить существующее личное подсобное хозяйство

На покупку животных, птицы, кормов или саженцев по соцконтракту можно получить до 100 тысяч рублей.

4. Получить помощь

Попавшие в трудную жизненную ситуацию (пожар, болезнь, смерть члена семьи, наличие инвалидности первой или второй группы, необходимость лечения и прочее) могут получить средства на покупку товаров самой первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для школьников и т. д. Сумма, на которую можно рассчитывать, не превышает 68 124 рубля.

Дополнительно

В рамках мероприятий по поиску работы, осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности и ведению личного подсобного хозяйства предусмотрена возможность получить дополнительное профессиональное образование с оплатой курса обучения (выделяемая сумма - до тридцати тысяч рублей).

Подробности о социальном контракте можно узнать в органах социальной защиты населения по месту жительства, на сайте минсоцзащиты Кузбасса: http://www.dsznko.ru/other-sections/poleznaya-informatsiya/soc-contract.php

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