Главе СКР доложили о том, как расследуются недавние громкие преступления

О громком скандале в Иркутской области и его последствиях шел разговор на оперативном совещании в Следственном комитете РФ. Напомним, в регионе некие граждане открыли пансионат для стариков и инвалидов... в подвале жилого дома. Как только об этом рассказали журналисты и соцсети, СК тут же начал проверку, в итоге было возбуждено уголовное дело.

На оперативном совещании в среду Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Иркутской области доложить ему о ходе расследования этого дела. А руководителю управления СК по Астраханской области глава ведомства велел отчитаться об уголовном деле, возбужденном после того, как многодетным семьям в Приволжском районе области местная власть выделила участки, непригодные для строительства жилья.

Подчиненные главы следственного ведомства знают, на каждом оперативном заседании Бастрыкин требует у региональных следственных начальников доклады по самым резонансным недавним преступлениям, совершенным в их регионах. И отмолчаться еще ни у кого не получалось.

Руководитель следственного управления СК по Курганской области рассказал, как движется расследование дела после страшного пожара, во время которого погибли шесть человек - четверо взрослых и двое детей.

Начальство СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия докладывали на совещании об обстоятельствах массового отравления школьников в Красноярском крае. Потом все слушали, как идет работа по уголовному делу об утонувшем судне. Это дело возбудило и ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Напомним, в акватории Кандалакшского залива Белого моря пошло ко дну маломерное судно "Фаворит". Погибли два человека, еще двое граждан, которые были на борту, числятся пропавшими без вести.

На контроле председателя СК находятся еще несколько громких недавних уголовных дел. Это - расследование гибели людей при пожаре в больнице Кировской области и дело о несвоевременно оказанной медпомощи 11-летнему жителю Киреевского района Тульской области. Сейчас мальчик чувствует себя удовлетворительно, сотрудники регионального подразделения СК продолжают оказывать ему содействие, отчитались подчиненные.

Бастрыкин потребовал представить отчеты еще по нескольким уголовным делам в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В том числе он поручил представить оперативный доклад по обстоятельствам жуткой находки - обнаружения в Ленинградской области сумки с останками ребенка. Кроме того, руководству управления СК по Санкт-Петербургу поручено отчитаться о том, как расследуется дело, которое завели после обрушения дома на улице Чайковского. Дом рухнул после того, как там начались незаконные ремонтные работы.

Придется питерскому начальству докладывать и о том, что они сделали после рассказа местных журналистов о возможном разрушении особняка Алексея Черкасского (Риттера), расположенного на одной из центральных улиц Северной столицы.

Кроме отчетов Александр Бастрыкин дал особые указания по работе своих подчиненных с обращениями граждан, которые поступают в Следственный комитет на имя председателя. Тем, кто пишет в Москву Бастрыкину, будет важно узнать, что руководителям территориальных подразделений было строго указано на "необходимость укрепления взаимодействия с заявителями, в том числе с использованием современных дистанционных технологий". Также глава СК России подчеркнул необходимость постановки на контроль в центральном аппарате ведомства рассмотрения обращений граждан, которые касаются тяжких и особо тяжких преступлений.