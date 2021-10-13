К юбилею Достоевского омичи подготовили десятки необычных проектов

Двухсотлетие Федора Достоевского стало одной из главных тем культурной жизни Омской области в текущем году. Юбилей писателя отметят 11 ноября, однако в Омске, где классик отбывал ссылку, уже прошло немало замечательных событий, приуроченных к знаменательной дате.

- К двухсотлетию Федора Михайловича мы начали готовиться заранее, - сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. - Накануне юбилея отремонтировали Комендантский дом, в котором он бывал, находясь на каторге. Сейчас здание, где располагается музей имени Ф. М. Достоевского, выглядит практически так, как в годы его ссылки. В судьбе писателя она сыграла знаковую роль. Четыре каторжных года были одними из самых тяжелых в его жизни. Но именно здесь, в Омске, он полностью пересмотрел свое отношение к людям и вере в Бога. Здесь сложилось мировоззрение выдающегося литератора, которого сегодня знает весь мир.

В нынешнем году спектакли национального фестиваля "Золотая маска" по произведениям Достоевского были показаны в Омске при поддержке регионального правительства. Омичи получили уникальную возможность увидеть постановки московского ТЮЗа и Театра Наций, санкт-петербургского Театра Европы и Театра балета Бориса Эйфмана.

В середине ноября в театре "Галерка" пройдет еще один знаковый фестиваль - "Достоевский точка Омск". Постановки по произведениям классика представят шесть российских театров.

Юбилей классика стал гвоздем региональной туристической программы - 2021. В списке проектов - новый путеводитель "От Достоевского к Достоевскому". Ресурс, доступный на международной платформе izi.travel, включает 25 локаций, непосредственно связанных с именем Федора Михайловича.

В их числе - здание инженерных мастерских, где на арестанта Достоевского 23 января 1850 года надели оковы. Гаупт-вахта, где каторжане всю зиму убирали снег. Воскресенский собор, куда их приводили на службу. Исторические места представлены фотографиями, рисунками старого и современного Омска. Фрагменты писем и произведений читают актеры Лицейского театра. Это дает возможность почувствовать настроение узника "мертвого дома".

Самостоятельно пройти по памятным местам туристам поможет еще один виртуальный гид - "Достоевский. Омск". Необычность проекта еще и в том, что совершить прогулку можно на электросамокате.

Омские краеведы и волонтеры установили на берегу Иртыша "скамейку Раскольникова", где "состоялась встреча" Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой из "Преступления и наказания". Для сооружения объекта авторы раздобыли лиственничный горбыль XIX века и настоящие кованые гвозди. В Воскресенском соборе работает выставка "Достоевский FM. Уроки изоляции". Стену арт-галереи "Квадрат" украсило граффити - огромный портрет Достоевского. И этим юбилейная программа не исчерпана.

- Омичей ждет еще много интересного, - подчеркнули в региональном минкультуры. - В Доме художника 5 ноября откроется межрегиональная выставка "Достоевский в произведениях изобразительного искусства". 11 ноября Литературный музей представит вернисаж "Вдохновленные Достоевским". Несколько десятков графических работ передано региону министерством культы России. Состоится юбилейная Международная научная конференция с выездными заседаниями в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Омске.

С 8 по 14 ноября пройдет "Неделя Достоевского", в афише которой десятки мероприятий, экскурсий, акций. Каждую субботу туристов ждут на спектакль-променад "Омск Достоевского".

А в ближайшие дни за драмтеатром, на месте раскопок каторжного острога, будет установлен памятный знак. Его автор - омский скульптор Александр Капралов - уже известен как создатель двух скульптур Федора Михайловича. Одним из первых новую работу увидел Александр Бурков, который посетил мастерскую художника в Москаленском районе. Металлическая скульптура изображает массивную тюремную дверь, из которой на волю рвется орел.

- Идея навеяна "Записками из Мертвого дома", - поясняет Александр Капралов. - Мы работали над ней совместно со специалистами Литературного музея имени Ф. М. Достоевского. Орел был для писателя символом свободы. И мы решили воплотить этот образ в скульптуре. Памятный знак выполнен в сварочной технике. На его изготовление ушло около тонны металла.

Кстати

К юбилею писателя в свет вышел 400-страничный альбом "Омское пространство Достоевского". Многие из материалов издания эксклюзивны. Исследователям также удалось собрать антологию по-этов XIX -XXI веков "Посвящение Достоевскому". Переиздана дополненная книга очерков "Вокруг Достоевского". Еще одно издание выпущено в формате экскурсии по местам, связанным в Омске с именем великого писателя.