К юбилею Достоевского омичи подготовили десятки необычных проектов

Новости

Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса 03:25
Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов 03:14
Эксперты рассказали, стоит ли ожидать повышения цен на видеокарты 03:00
Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля "Наука" на МКС 02:40
Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией 01:57
Врач Вечорко назвал три причины высокой смертности от коронавируса 01:27
Роналду оформил хет-трик в матче против Люксембурга 00:27
Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа 12.10.2021
В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 12.10.2021
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 12.10.2021
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 12.10.2021
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 12.10.2021
Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ 12.10.2021
За сутки 23 военнослужащих вылечили от коронавируса 12.10.2021
В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи 12.10.2021
Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 12.10.2021
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 12.10.2021
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 12.10.2021
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 12.10.2021
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 12.10.2021
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 12.10.2021
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 12.10.2021
С 2019 года приняты решения по тысяче проблемных домов 12.10.2021
ФАС рассказала о требованиях к инвестициям в ЖКХ 12.10.2021
Мишустин в два раза снизил квоту на временное проживание иностранцев в РФ 12.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
13.10.2021 03:00

К юбилею Достоевского омичи подготовили десятки необычных проектов

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 234(8585)
Двухсотлетие Федора Достоевского стало одной из главных тем культурной жизни Омской области в текущем году. Юбилей писателя отметят 11 ноября, однако в Омске, где классик отбывал ссылку, уже прошло немало замечательных событий, приуроченных к знаменательной дате.
Самостоятельно пройти по памятным местам туристам поможет виртуальный гид "Достоевский. Омск". Фото: Евгений Кармаев Самостоятельно пройти по памятным местам туристам поможет виртуальный гид "Достоевский. Омск". Фото: Евгений Кармаев
Самостоятельно пройти по памятным местам туристам поможет виртуальный гид "Достоевский. Омск". Фото: Евгений Кармаев

- К двухсотлетию Федора Михайловича мы начали готовиться заранее, - сообщил губернатор Омской области Александр Бурков. - Накануне юбилея отремонтировали Комендантский дом, в котором он бывал, находясь на каторге. Сейчас здание, где располагается музей имени Ф. М. Достоевского, выглядит практически так, как в годы его ссылки. В судьбе писателя она сыграла знаковую роль. Четыре каторжных года были одними из самых тяжелых в его жизни. Но именно здесь, в Омске, он полностью пересмотрел свое отношение к людям и вере в Бога. Здесь сложилось мировоззрение выдающегося литератора, которого сегодня знает весь мир.

В нынешнем году спектакли национального фестиваля "Золотая маска" по произведениям Достоевского были показаны в Омске при поддержке регионального правительства. Омичи получили уникальную возможность увидеть постановки московского ТЮЗа и Театра Наций, санкт-петербургского Театра Европы и Театра балета Бориса Эйфмана.

В середине ноября в театре "Галерка" пройдет еще один знаковый фестиваль - "Достоевский точка Омск". Постановки по произведениям классика представят шесть российских театров.

Юбилей классика стал гвоздем региональной туристической программы - 2021. В списке проектов - новый путеводитель "От Достоевского к Достоевскому". Ресурс, доступный на международной платформе izi.travel, включает 25 локаций, непосредственно связанных с именем Федора Михайловича.

В их числе - здание инженерных мастерских, где на арестанта Достоевского 23 января 1850 года надели оковы. Гаупт-вахта, где каторжане всю зиму убирали снег. Воскресенский собор, куда их приводили на службу. Исторические места представлены фотографиями, рисунками старого и современного Омска. Фрагменты писем и произведений читают актеры Лицейского театра. Это дает возможность почувствовать настроение узника "мертвого дома".

Самостоятельно пройти по памятным местам туристам поможет еще один виртуальный гид - "Достоевский. Омск". Необычность проекта еще и в том, что совершить прогулку можно на электросамокате.

Омские краеведы и волонтеры установили на берегу Иртыша "скамейку Раскольникова", где "состоялась встреча" Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой из "Преступления и наказания". Для сооружения объекта авторы раздобыли лиственничный горбыль XIX века и настоящие кованые гвозди. В Воскресенском соборе работает выставка "Достоевский FM. Уроки изоляции". Стену арт-галереи "Квадрат" украсило граффити - огромный портрет Достоевского. И этим юбилейная программа не исчерпана.

- Омичей ждет еще много интересного, - подчеркнули в региональном минкультуры. - В Доме художника 5 ноября откроется межрегиональная выставка "Достоевский в произведениях изобразительного искусства". 11 ноября Литературный музей представит вернисаж "Вдохновленные Достоевским". Несколько десятков графических работ передано региону министерством культы России. Состоится юбилейная Международная научная конференция с выездными заседаниями в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Омске.

С 8 по 14 ноября пройдет "Неделя Достоевского", в афише которой десятки мероприятий, экскурсий, акций. Каждую субботу туристов ждут на спектакль-променад "Омск Достоевского".

А в ближайшие дни за драмтеатром, на месте раскопок каторжного острога, будет установлен памятный знак. Его автор - омский скульптор Александр Капралов - уже известен как создатель двух скульптур Федора Михайловича. Одним из первых новую работу увидел Александр Бурков, который посетил мастерскую художника в Москаленском районе. Металлическая скульптура изображает массивную тюремную дверь, из которой на волю рвется орел.

- Идея навеяна "Записками из Мертвого дома", - поясняет Александр Капралов. - Мы работали над ней совместно со специалистами Литературного музея имени Ф. М. Достоевского. Орел был для писателя символом свободы. И мы решили воплотить этот образ в скульптуре. Памятный знак выполнен в сварочной технике. На его изготовление ушло около тонны металла.

Кстати

К юбилею писателя в свет вышел 400-страничный альбом "Омское пространство Достоевского". Многие из материалов издания эксклюзивны. Исследователям также удалось собрать антологию по-этов XIX -XXI веков "Посвящение Достоевскому". Переиздана дополненная книга очерков "Вокруг Достоевского". Еще одно издание выпущено в формате экскурсии по местам, связанным в Омске с именем великого писателя.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

Главное сегодня

Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
Daily Express извинилась за публикацию о "краже" Россией формулы AstraZeneca