Кардиолог рассказал, может ли болеть сердце от несчастной любви

Кузбасский кардиолог, доктор медицинских наук Василий Кашталап рассказал о том, может ли болеть сердце от несчастной любви или это просто миф.

- На самом деле от переживаний, как положительных, так и отрицательных, сердце тоже может страдать, - говорит заведующий отделением клинической кардиологии Научно-исследовательский института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний Василий Кашталап. - Есть такое состояние, как кардиомиопатия такацубо, или стрессовая кардиомиопатия. Из-за резкого выброса катехоламинов - гормонов стресса - развивается острое поражение миокарда. Сердце расширяется и у человека наблюдается клиника, похожая на клинику инфаркта миокарда. Появляются признаки острой сердечной недостаточности - одышка, удушье, отечный синдром, нарушение ритма вплоть до внезапной остановки сердца и даже тромбоэмболические осложнения.

По словам врача, пациентов, находящихся в таком состоянии, необходимо срочно госпитализировать в стационар для исключения инфаркта миокарда. Но при проведении коронарографии у больного не обнаруживают абсолютно никаких атеросклеротических поражений коронарных артерий. А сердце влюбленного при этом страдает.

Однако если длительность стрессового воздействия мощная, а выброс гормонов продолжительный, то у пациента со временем действительно может развиться поражение сердечной мышцы.

- Поэтому будь то любовь счастливая, или несчастливая, - свои эмоции все-таки необходимо держать под контролем, - советует доктор Кашталап.

К счастью, кардиомиопатия такацубо встречается редко.