Кардиологи: COVID-19 в три раза повышает риск инфарктов и инсультов

У перенесших коронавирусную инфекцию отмечен высокий риск появления инфарктов и инсультов. Ряд новых исследований, включая зарубежные, показывает: если болезнь протекала в тяжелой форме, требовавшей интенсивной терапии, существенно увеличивается вероятность фатальных и не фатальных сердечно-сосудистых событий - инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, аритмий. Риск их развития повышается в три раза.

Это отметили участники съезда кардиологов Сибирского федерального округа, организованного НИИ терапии и профилактической медицины (филиал Института цитологии и генетики СО РАН) в Новосибирске.

Председатель симпозиума, главный врач Городской клинической больницы №2 Новосибирска, профессор Любовь Шпагина отмечает, что особенно тяжело могут протекать вирусные и сепсис-ассоциированные кардиомиопатии с развитием сложных нарушений ритма, декомпенсированной сердечной недостаточности.

- При этом поражения сердца в период острой вирусной инфекции отличаются разнообразием морфологических и функциональных нарушений, требуют длительного динамического наблюдения, понимания возможности восстановления при адекватном контроле и профилактике, - рассказала Любовь Шпагина.