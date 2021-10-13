На Алтае возбудили дело об истязаниях сирот в семье опекунов

Маленькое алтайское село Заковряшино неожиданно оказалось в центре большого скандала. Четверо мальчиков-сирот сбежали из опекунской семьи, не выдержав побоев и унижений.

Подростки, которым от 11 до 14 лет, покинули дом еще 2 октября. Они решили идти пешком по трассе до ближайшего города - Камня-на-Оби. Их подобрали на дороге неравнодушные люди и отвезли в полицию, а потом отправили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

- Ребята рассказали, что опекуны их били и оскорбляли, - подтвердила корреспонденту "РГ" уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. - Уже 4 октября было принято решение расторгнуть договоры об опеке с приемной семьей.

...О побеге детей написала в соцсетях одна из жительниц Заковряшина. Назвать свое имя она побоялась, но очень просила помочь ребятам. "Этот случай пытаются замять. А ведь дети после побега рассказывали страшные вещи: как их били, заставляли работать, кормили сухпайками. Мальчику, что пас овец с утра до ночи, давали с собой кусок хлеба, один огурец, один помидор, и все. Боимся, что детей вернут назад, и они будут подвергаться еще большим издевательствам", - рассказала она в одном из местных пабликов.

Когда ее рассказ о рабском положении сирот подхватили СМИ, районная прокуратура и следком начали проверку. А 11 октября возбудили уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, кто именно из членов семьи избивал сирот. У женщины-опекуна помимо четырех приемных есть трое собственных детей, в том числе взрослый совершеннолетний сын, который вполне мог "поучать" и наказывать подростков. Следствие должно дать ответ и на вопрос, куда же смотрели органы опеки, школа, медики.

Пострадавшие мальчики - два брата 2007 и 2010 года рождения и еще два брата 2008 и 2010 года рождения - прожили в приемной семье более семи лет. Пока они были маленькими, все было хорошо, но когда выросли - отношение к ним резко изменилось. Их загрузили тяжелой работой, за любые провинности били. Так продолжалось почти три года. Мальчишки вкалывали в огороде, пасли скот, убирали за животными. На улицу их не пускали, заводить друзей не разрешали, поэтому даже в школе они держались особняком. И никому не говорили о своих бедах.

Именно поэтому в Заковряшинской школе, где учились ребята, до сих пор не могут поверить, что в приемной семье их истязали. Учителя и директор школы Татьяна Рязанова говорят, что мальчики не производили впечатление "забитых". Правда, преподаватели замечали у них синяки и даже сообщали в органы опеки, но каждый раз сироты сами оправдывали опекунов. Почему же ни у кого не возникло подозрений о бедственном положении детей?

- Старший из мальчиков рассказал, что они очень боялись, поэтому ни разу никому не пожаловались на побои и унижения, - пояснила Ольга Казанцева. - А потом просто не выдержали и сбежали.

P. S.

Сейчас четверо подростков, сбежавших из приемной семьи, живут в специальном детском центре. Здесь условия приближены к семейным. А дальнейшая судьба мальчиков будет зависеть от них самих, ведь сироты старше 10 лет могут выбирать - остаться ли им в детском учреждении либо снова попытать счастья в приемной семье.