Охотник заплатит 960 тысяч рублей за убийство барсуков и разрытые норы

Житель Омской области по итогам своей незаконной охоты получил счет в общей сложности на 960 тысяч рублей. И эти деньги ему придется заплатить. Так решил суд.

С иском к охотнику обратилось Как рассказали в ведомстве, в ноябре прошлого года мужчина, раскопав входы в норы, добыл девять особей барсука. Разрешения на убийство зверей он не имел, охотничий сезон был закрыт.

За браконьерскую вылазку гражданин был осужден по статье 258 УК "Незаконная охота". Однако приговор стал не последней плохой новостью для охотника. Вместе с судимостью он получил и квитанцию из регионального минприроды, где тщательно подсчитали, во что обошлись лесу его похождения.

"Своими действиями ответчик в результате незаконной добычи охотничьих животных причинил государству экологический ущерб на сумму 420 000 рублей, который в ходе предварительного расследования возмещен частично на сумму 108 000 рублей, и экологический ущерб вследствие разрушения обитаемой норы барсука обыкновенного в размере 540 000 рублей", - рассказывают в пресс-службе Омского областного суда.

Таким образом, общий счет составил 960 тысяч рублей. Из них 108 тысяч ответчик заплатил добровольно, 852 тысячи осталось. Суд, куда обратились чиновники, подтвердил: счет должен быть закрыт полностью. И за барсуков, и за нору охотник ответит длинным рублем.

Ответчик попытался было добиться скидки за счет барсучьих нор, мол, докажите, что это он их разрушил. Может, кто раньше постарался, а ему осталось только собрать трупы ставших бездомными барсуков. Однако суд посчитал достаточным тот факт, что мужчину обнаружили рядом с раскопанной норой. Свидетелей же (барсуков), которые могли бы за него заступиться, он сам убрал.

Мужчину осудили за незаконную охоту, а затем заставили компенсировать ущерб природе

"Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда указала, что согласно Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 948, предусмотрено возмещение вреда, причиненного вследствие локального разрушения (уничтожения) обитаемых либо регулярно используемых охотничьими ресурсами в жизнедеятельности и для воспроизводства (размножения) нор, дупел деревьев, токов, - рассказывают в пресс-службе Омского областного суда. - Факт разрушения обитаемой норы барсука установлен приговором мирового судьи и подтверждается материалами дела, в том числе данными служебного видеорегистратора охотинспектора, на которых видно, что при задержании ответчика во время незаконной охоты входы в барсучью нору раскопаны в нескольких местах".

Материалы дела не содержат доказательств того, что обитаемая нора была восстановлена ответчиком или иными лицами. Поэтому счет на 852 тысячи рублей вступил в законную силу.

Незаконно убитые звери теперь обходятся слишком дорого.

А оказаться в долгах могут не только охотники, но и водители. Если какой-то автолюбитель будет неосторожен на лесной дороге и собьет кого-то из местных обитателей, то точно так же будет платить за ущерб живой природе. По жестким тарифам. Подобных дел на практике немало.