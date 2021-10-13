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13.10.2021 03:26
Рубрика: Происшествия

Охотник заплатит 960 тысяч рублей за убийство барсуков и разрытые норы

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8584)
Житель Омской области по итогам своей незаконной охоты получил счет в общей сложности на 960 тысяч рублей. И эти деньги ему придется заплатить. Так решил суд.

С иском к охотнику обратилось Как рассказали в ведомстве, в ноябре прошлого года мужчина, раскопав входы в норы, добыл девять особей барсука. Разрешения на убийство зверей он не имел, охотничий сезон был закрыт.

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За браконьерскую вылазку гражданин был осужден по статье 258 УК "Незаконная охота". Однако приговор стал не последней плохой новостью для охотника. Вместе с судимостью он получил и квитанцию из регионального минприроды, где тщательно подсчитали, во что обошлись лесу его похождения.

"Своими действиями ответчик в результате незаконной добычи охотничьих животных причинил государству экологический ущерб на сумму 420 000 рублей, который в ходе предварительного расследования возмещен частично на сумму 108 000 рублей, и экологический ущерб вследствие разрушения обитаемой норы барсука обыкновенного в размере 540 000 рублей", - рассказывают в пресс-службе Омского областного суда.

Таким образом, общий счет составил 960 тысяч рублей. Из них 108 тысяч ответчик заплатил добровольно, 852 тысячи осталось. Суд, куда обратились чиновники, подтвердил: счет должен быть закрыт полностью. И за барсуков, и за нору охотник ответит длинным рублем.

Ответчик попытался было добиться скидки за счет барсучьих нор, мол, докажите, что это он их разрушил. Может, кто раньше постарался, а ему осталось только собрать трупы ставших бездомными барсуков. Однако суд посчитал достаточным тот факт, что мужчину обнаружили рядом с раскопанной норой. Свидетелей же (барсуков), которые могли бы за него заступиться, он сам убрал.

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"Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда указала, что согласно Методике исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2011 года N 948, предусмотрено возмещение вреда, причиненного вследствие локального разрушения (уничтожения) обитаемых либо регулярно используемых охотничьими ресурсами в жизнедеятельности и для воспроизводства (размножения) нор, дупел деревьев, токов, - рассказывают в пресс-службе Омского областного суда. - Факт разрушения обитаемой норы барсука установлен приговором мирового судьи и подтверждается материалами дела, в том числе данными служебного видеорегистратора охотинспектора, на которых видно, что при задержании ответчика во время незаконной охоты входы в барсучью нору раскопаны в нескольких местах".

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Материалы дела не содержат доказательств того, что обитаемая нора была восстановлена ответчиком или иными лицами. Поэтому счет на 852 тысячи рублей вступил в законную силу.

Незаконно убитые звери теперь обходятся слишком дорого.

А оказаться в долгах могут не только охотники, но и водители. Если какой-то автолюбитель будет неосторожен на лесной дороге и собьет кого-то из местных обитателей, то точно так же будет платить за ущерб живой природе. По жестким тарифам. Подобных дел на практике немало.

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