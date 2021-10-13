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13.10.2021 03:00

"Росводоканал Омск" внедряет эффективные технологии ремонта

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 234(8585)
Лето для омского водоканала выдалось жарким. Компания реализовала сразу несколько крупных ремонтных проектов, в числе которых - санация двух водоводов в Кировском округе, замена запорной арматуры на крупных насосных станциях, обновление нескольких километров сетей, строительство перемычек между резервуарами на Ленинской очистной водопроводной станции. При этом специалисты делали все, чтобы их работа причиняла омичам минимум неудобств.
Новая мобильная лаборатория позволяет контролировать состав воздуха по 23 показателям. Фото: Росводоканал Омск Новая мобильная лаборатория позволяет контролировать состав воздуха по 23 показателям. Фото: Росводоканал Омск
Новая мобильная лаборатория позволяет контролировать состав воздуха по 23 показателям. Фото: Росводоканал Омск

- В частности, при замене запорной арматуры на станции "Октябрьской" мы отключили водоснабжение почти в половине города, но вместо планируемых двадцати четырех часов уложились в одиннадцать, - сообщил директор по производству "Росводоканал Омск" Павел Козлов. - Столь масштабное отключение потребителей произошло впервые с момента запуска этой станции в эксплуатацию в 1962 году.

Другие работы (замену задвижек на насосных станциях "14 Чередовая", "Степная", промывка одиннадцати километров сетей водопровода, 165 километров сетей канализации, капремонт и обновление 153 колодцев) на жизнедеятельность горожан вообще никак не повлияли.

Между тем срок службы двух магистральных трубопроводов, подающих питьевую воду жителям трех округов, продлен на пятьдесят лет. Изношенные водоводы, построенные еще в прошлом веке, требовали постоянного внимания специалистов. За последние годы здесь устранили два десятка повреждений. Зато теперь проблема полностью решена. Водоводы обновлены методом санации. Качество воды соответствует всем санитарно-гигиеническим нормативам.

По словам специалистов "Росводоканал Омск", сегодня санация трубопроводов - эффективная альтернатива перекладке действующих коммуникаций, а сроки производства работ в разы короче.

Еще один перспективный способ - обновление сетей бестраншейный методом "труба в трубу", который применили при реконструкции аварийных участков коллекторов по улицам Волховстроя и 7-й Северной. Вся работа, включая восстановление дорожного покрытия улиц, заняла четыре месяца.

Методом "труба в трубу" сейчас обновляется коллектор и на улице Добровольского. За семь лет таким способом отремонтированы десятки участков городских коллекторов больших диаметров. Пластиковые трубопроводы не разрушатся от газовой коррозии, менее подвержены за-иливанию, а скорость потока сточных вод в них выше, чем в железобетонных аналогах. Все это положительно сказывается на эксплуатации коммуникаций.

А на городских очистных сооружениях канализации сегодня полным ходом идет строительство флотационной установки.

- Она позволит эффективно решать вопрос удаления избыточного ила, с помощью которого очищаются стоки, а также удалять из них нефть, масла, жиры, нерастворимые соединения. Инвестиции в этот важный для города объект составят 283 миллиона рублей, - подчеркнул главный инженер "Росводоканал Омск" Денис Хохлов.

Параллельно идет капитальный и текущий ремонт первичных и вторичных отстойников - в этом году обновят 13 из 26.

Ежесуточно через очистные сооружения омского водоканала проходит около 350 тысяч кубометров стоков. После качественной очистки вода, возвращаемая в Иртыш, по ряду параметров становится чище речной.

Кстати

Полным ходом идет обновление автопарка омского водоканала.

В этом году его пополнили более десятка единиц техники - КамАЗ для перевозки крупногабаритных грузов, автокран, два трактора "Беларусь", два прицепа, два сварочных автогенератора, а также автомобили ПАЗ, ГАЗ и УАЗ. На этой неделе на предприятие поступит современная гидродинамическая машина, а до конца года еще два автомобиля "Соболь".

Тем временем

"Росводоканал Омск" приобрел новую, вторую по счету лабораторию для исследований проб воздуха.

- Мы не относимся к химическому или другим производствам, омский водоканал - это коммунальное предприятие. Тем не менее мы постоянно контролируем качество воздуха в границах санитарной зоны очистных сооружений канализации и на других объектах. Новая лаборатория - это прежде всего ответственность перед горожанами за качество нашей работы, а также доказательство того, что мы неукоснительно выполняем требования законодательства в области сохранения экологии, - комментирует покупку генеральный директор "Росводоканал Омск" Сергей Шелест.

Лаборатория на базе полноприводного автомобиля Ford Tranzit оборудована газоанализаторами, хроматографом. Позволяет контролировать состав воздуха по 23 показателям, идентифицировать минимальные концентрации оксидов азота и углерода, аммиака, серы, фенола, формальдегида, хлора и других веществ.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область

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