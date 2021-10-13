Сельская учительница воздвигает стелы в память о сибирских фронтовиках

Конечно, одному-единственному человеку такой труд не под силу. Поэтому преподавателю иностранных языков в школе села Шуваево Емельяновского района (Красноярский край) Эльвире Кузьминой помогают всем миром - местные предприниматели, власти, общественность.

Благодаря этому почину один за другим появляются в деревнях памятники с фамилиями тех, кто прошел сквозь огонь Великой Отечественной войны. Остался лежать на полях сражений. Или выжил и вернулся, чтобы поднимать страну из руин. Но клич кинула именно Эльвира Кузьмина, пообещав, что во всех девяти населенных пунктах Шуваевского сельсовета будут места, где земляки смогут поклониться героям.

Держаться корней

Мы беседуем в небольшой комнате, где расположен школьный музей. Здесь бережно хранятся предметы старины - от тяжелого чугунного утюга до деревянной колыбели. На стене висит военная форма - гимнастерка, штаны-галифе, шинель. Рядом гармонь, которая, по словам Эльвиры Валерьевны, побывала во время войны в Берлине. Все это наставница со своими подопечными бережно разыскивала много лет, чтобы сохранить память о прошлом села, которое в следующем году будет отмечать 240-летие. И музей пользуется огромной популярностью: книга посещений практически до конца заполнена восторженными отзывами взрослых и детей.

- Я приехала сюда из Красноярска преподавать в 1984 году, - вспоминает педагог, автор трех краеведческих сборников о селах Шуваевского сельсовета. - И сразу же занялась активной общественной работой. Кроме того, меня всегда интересовало наше прошлое, то, как бережно раньше передавалась память поколений от дедов к внукам. Наверное, бабушка приучила. Она, неграмотная, часто возила меня по деревням, где жили наши родственники, а на каникулах водила в краеведческий музей. Поэтому я - сторонник патриотического воспитания и всю свою жизнь стараюсь привить детям любовь к малой родине. На занятиях мои ученики рисуют свои родословные до четвертого колена, чтобы не забыть, кем были их деды и прадеды. Точно так же и я когда-то искала подробности о своих корнях.

Как говорит Эльвира Кузьмина, еще в 1990-х она провела кропотливое исследование, пытаясь выяснить судьбу дедов с обеих сторон. О них почти ничего не было известно. Один пропал без вести где-то в Белоруссии, второй ушел в 41-м на фронт и тоже исчез.

- Это сейчас к услугам желающих интернет: многие записи тех лет оцифрованы, искать их несложно. Мне же приходилось вести длительную переписку с различными инстанциями, поднимать списки военкоматов, рыться в архивах, - рассказывает учительница. - Наконец удалось узнать, что пропавший в Белоруссии дед был расстрелян фашистскими карателями за диверсию на заводе в городе Борисове. А второй погиб в боях на границе Калужской и Смоленской областей, прах его до сих пор не найден. Помню, бабушка до последнего ждала, думала, может, в плен попал, вернется… Все время в окошко глядела: "А вдруг мой Федя идет?"

В стороне не остались

Когда несколько лет назад в Шуваево открывали после глобальной реконструкции мемориал защитникам Родины, Эльвира Валерьевна бросила клич: "Давайте хотя бы по небольшому памятнику в каждом селе поставим? Ведь у нас много пожилых, ехать куда-то, чтобы 9 Мая поклониться победителям фашизма, не всем под силу. А так - в каждом населенном пункте можно праздник отметить, родных вспомнить!"

Начинание поддержали на ура, хотя из девяти прикрепленных к местному сельсовету населенных пунктов защитники Родины уходили на фронт только из трех. Просто остальные поселки появились уже после войны. Но ведь это не повод оставаться в стороне?..

Первый обелиск в поселке Сибиряк воздвигли по грантовому проекту сельская библиотека, неравнодушные земляки и администрация.

Еще один в прошлом году появился в деревне Замятино. Сбрасывались на него все - кто сколько мог.

- Как можно было остаться в стороне от такого замечательного дела! - убежден местный предприниматель Сергей Поляков. - У меня самого на войне погибли оба деда и дядя, так что теперь радуюсь, что есть место, куда можно прийти и поклониться их памяти. Обязательно нужно знать свои корни, не жить как Иваны, родства не помнящие!

Теперь памятник в честь воевавших в Великую Отечественную войну жителей Замятино расположен на территории филиала Емельяновского дорожно-строительного техникума. Скромная гранитная плита, на которой выбито 22 имени. Около 50 человек ушло из села на фронт. Вернулось меньше половины. Пространство вокруг засажено цветами.

Слово нельзя не сдержать

Мимо пробегает стайка молодежи - в учебном заведении закончились занятия.

- А ты знаешь что-нибудь про своих предков? - спрашиваю у одного из ребят.

- Не-а! - отмахивается он. - Родители ничего не рассказывают, а я и не спрашиваю.

- Ну и зря! - вступает в разговор другой студент. - Это же наши предки, как можно о них забывать! Я вот и про деда своего знаю, и про прадеда, он тоже, как и они (кивает на обелиск), воевал!

…Следующим открыли памятник в селе Старцево, а этим летом торжественно перерезали ленточку около обелиска жители Сухой Балки. Скоро появится стела в населенном пункте Арей. Сейчас его обитатели вносят пожертвования на благое дело. Копилка на памятник, украшенная георгиевской ленточкой, стоит в местном магазине и пополняется изо дня в день.

- Мы даже специальную группу в мессенджере создали для обсуждения, какой должна быть стела. Все жители участвуют, у каждого - свое видение. Равнодушных нет, и это замечательно! - говорит продавец Светлана.

- Уже в пяти из девяти селений обелиски стоят. Значит, четыре осталось! Сделаем за год-два. Все силы для этого приложу, я же людям обещала, нельзя слово не сдержать, - полна оптимизма Эльвира Кузьмина.

В селе Арей копилка со сбором средств на стелу пополняется каждый день. Фото: Вячеслав Щеглов

Уничтожил больше взвода фашистов

Одним из героев-шуваевцев, чью память трепетно чтут в родном селе, стал Николай Уваров. Долгое время о нем почти ничего не было известно, кроме сведений, которые опубликованы в третьем томе Книги Памяти Красноярского края: "Николай Николаевич Уваров, родился в Ивановской области в 1920 году, призван в Советскую армию из села Шуваево в 1941-м. Старший лейтенант, командир роты. Пропал без вести 21 июля 1943 года в Комаричском районе Брянской области".

Благодаря кропотливым поискам Эльвиры Кузьминой, только несколько лет назад стали известны героические подробности его подвига во время Великой Отечественной войны.

Как выяснилось, Николай Уваров воевал на Калининском фронте в составе 58-й танковой дивизии. 24 июля 1942 года танк, в составе экипажа которого он был, в результате прямого попадания вышел из строя, были разрушены мотор и трансмиссия. Боевую машину со всех сторон окружили фашисты. При попытке выбраться из горящего танка был убит старший механик-водитель, тяжело ранены радист и командир танка. Младший механик-водитель пропал без вести.

Оставшись целым и невредимым один из экипажа, Николай Уваров втащил в машину раненого командира и занял оборону. Более суток командир орудия, тогда еще старшина Уваров вел беспрерывный огонь по немецким захватчикам. В один из моментов боя к танку пробрался наш лейтенант - командир взвода пехоты. Встретив неожиданную подмогу в лице неизвестного офицера, Николай быстро объяснил ему обязанности заряжающего, продолжая вести огонь. В ожесточенном бою старшиной Уваровым полностью уничтожены: одна батарея из четырех орудий, несколько пулеметных расчетов, миномет, а еще убито и ранено свыше взвода пехоты врага. За проявленное мужество, находчивость и героизм старшина Николай Уваров был представлен к правительственной награде - ордену "Красное Знамя".

Сейчас в школе Шуваева создан военно-патриотический клуб имени этого героического односельчанина. О дальнейшей судьбе Николая Уварова, к сожалению, ничего не известно. Как он погиб, остались ли у него родственники - пока не выяснено. Однако шуваевцы не теряют надежды когда-нибудь открыть эти неизвестные пока страницы летописи Великой Отечественной войны.