Суд запретил лишать пострадавших от наводнений компенсаций из-за ошибок в актах

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил иск чиновников Иркутской области к женщине, пострадавшей от наводнения. Людмила П. получила 50 тысяч рублей в качестве компенсации за частичную утрату имущества из-за паводка в 2019 году. Однако чиновники при составлении акта допустили ошибку. Из-за чего у женщины потом возникли проблемы. Через некоторое время другие столоначальники потребовали от пострадавшей вернуть деньги назад в казну. Но суд женщину защитил.

Ошибки чиновников в документах не должны сказываться на выплатах пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Фото: МЧС России/ ТАСС

"Данный судебный акт кассационной инстанции имеет важное практическое значение, - подчеркнула председатель комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст. - В судебном постановлении прослеживается позиция суда, которая заключается в том, что не допускается перекладывание обязанностей должностных лиц на пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций граждан".

Иными словами, люди не должны страдать из-за чиновничьих ошибок. Особенно каких-то мелких и технических.

Председатель комиссии Ассоциации юристов России по вопросам определения размеров компенсаций морального вреда Ирина Фаст особо обратила внимание на то, что правовые позиции кассационного суда защищают граждан от неприятностей в случае ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей при предоставлении пострадавшим от стихии финансовой помощи в связи с утратой имущества.

"Граждане РФ имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций, - рассказала она. - Компенсация за частично утраченное имущество составляет 50 тысяч рублей на человека, за полностью утраченное - 100 тысяч рублей на человека".

Согласно постановлению правительства, под частичной утратой понимается потеря не менее трех предметов первой необходимости. Допустим, наводнением унесло стол, стул и холодильник. Или в пожаре сгорели электроплита, диван и телевизор. И т. п.

Как пояснил кассационный суд, "имущество первой необходимости" определяется как минимальный набор непродовольственных товаров общесемейного пользования, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Данный набор включает в себя: предметы для хранения и приготовления пищи - холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды. Предметы мебели для приема пищи - стол и стул (табуретка). Предметы мебели для сна - кровать (диван). Предметы средств информирования граждан - телевизор (радио).

В данном случае чиновники указали в акте только два предмета. То есть налицо формальная ошибка. Стоило дописать в акте одну табуретку, как все проблемы были бы сняты. И нет сомнений, что стихия унесла у женщины не одну табуретку. Сама пострадавшая государство не обманывала. Никаких противоправных и недобросовестных действий, как подчеркнул суд, она не совершала. А значит, деньги должны остаться у нее.

"Для получения от государства соответствующих выплат гражданам необходимо подать в адрес главы местной администрации заявление по специальной форме о включении гражданина и членов его семьи в список нуждающихся в материальной помощи, - рассказывает Ирина Фаст. - По своему содержанию заявление является достаточно формальным, в нем не нужно указывать сведения о наименовании и количестве утраченного гражданином имущества. Напротив, специально созданная комиссия обязана выяснить, какое имущество утрачено, установить, что имущество было утрачено из-за чрезвычайной ситуации, и оценить его стоимость. Все это подробно отражается комиссией в итоговом акте обследования утраченного имущества.

Следовательно, гражданин должен соблюсти формальную процедуру по подаче заявления, а уже комиссия обязана установить и оценить утраченное имущество".

Если же чиновники допустят какие-то ошибки при оформлении документов, гражданин отвечать за них не должен.