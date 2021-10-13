В Алтайском крае презентовали первый современный центр для пожилых людей

В Алтайском крае месячник пожилого человека стартовал с презентации современного Центра дневного пребывания для людей пожилого возраста и инвалидов в Новоалтайске. Все услуги, которые служба социальной защиты оказывает гражданам старше 65 лет и инвалидам, теперь можно получить в одном месте. В ближайшие годы такие центры должны заработать во всех городах и районах края.

Центр дневного пребывания при комплексном центре социального обслуживания населения города Новоалтайска открылся чуть больше двух месяцев назад. Не новое, но полностью реконструированное одноэтажное здание встречает гостей просторными, светлыми холлами, оснащенными по последнему слову техники кабинетами и классами, уютным кафе-гостиной. Здесь все продумано до мелочей, чтобы пожилым и маломобильным людям было комфортно: широкие дверные про-емы, пол без порожков и ступеней, специальные поручни.

Внутри здание полностью обновлено, осталось только привести в порядок фасад и благоустроить прилегающую территорию. Весной здесь планируют высадить деревья, разбить цветники, так что посетители центра смогут гулять, отдыхать на лавочках и играть в большие напольные шахматы.

Учат заботиться

- С 2019 года мы работаем по системе долговременного ухода в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", - рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения Новоалтайска Алена Егошина. - Уже год у нас действует Школа ухода, где мы обучаем социальных работников и родственников правильно ухаживать за пожилыми и инвалидами. При школе организован пункт проката технических средств реабилитации, помогающих маломобильным людям в быту. А теперь вот открыли центр дневного пребывания и объединили здесь все социальные услуги для людей старшего поколения.

Новый класс Школы ухода оснащен многофункциональной кроватью с противопролежневым матрасом и скользящей простыней, а также ходунками, набором посуды, из которого удобно кормить малоподвижного человека, и многим другим. В этом году здесь обучили тонкостям долговременного ухода 76 социальных работников и родственников тех, кто нуждается в паллиативной помощи. Все приемы ученики школы отрабатывают на манекене-тренажере, которого уважительно называют "Иван Иванович".

Получив необходимые знания и навыки, родственники могут бесплатно взять в пункте проката средства реабилитации, чтобы обеспечить своим близким более комфортные условия проживания и передвижения. В нынешнем году в пункте проката Новоалтайского комплексного центра соцобслуживания уже выдали более 500 технических средств. Особым спросом пользуются многофункциональные кровати, электрические кресла-каталки, ходунки, опоры.

Вернуть радость жизни

Улучшить жизнь пожилых людей и инвалидов помогает и социальная реабилитация, которую они проходят в центре дневного пребывания. Групповые и индивидуальные занятия с психологами, педагогами, специалистами по адаптивной физкультуре проходят два-три раза в неделю и позволяют им вернуться к активной жизни, почувствовать себя бодрее и моложе. Для маломобильных посетителей Новоалтайского центра дневного пребывания организовали бесплатную доставку: специализированный пятиместный автомобиль собирает их по домам, везет на занятия, а потом доставляет обратно.

Владимир Иванович Пичинин посещает центр уже два месяца, и ему здесь очень нравится: все занятия интересные и полезные, а специалисты внимательные и доброжелательные. "Мне тяжело передвигаться, поэтому хорошо, что нас привозят на специальном автомобиле и отвозят домой. На общественном транспорте мне было бы тяжело добираться", - делится впечатлениями мужчина.

- К нам ездят не только жители Новоалтайска, но и Первомайского, Косихинского районов и ЗАТО Сибирского - территорий нашего обслуживания, - пояснила руководитель центра дневного пребывания Наталья Дмитриева. - Мы работаем с пожилыми людьми в возрасте 65 плюс и с инвалидами от восемнадцати лет и старше. Оказываем им психологическую, социально-педагогическую помощь, направленную на развитие мелкой моторики, внимания, памяти. Такие занятия повышают интеллектуальную активность, улучшают коммуникативные навыки, стабилизируют эмоциональное состояние пожилых людей и инвалидов. Кроме того, мы устраиваем для них экскурсии по Барнаулу, выезжаем в музеи, театры.

Галина Леонидовна Эжбаева посещает занятия с мужем уже третий год. Сначала они ездили в комплексный центр социального обслуживания, а теперь - в новый центр дневного пребывания. "Самые любимые - творческие занятия. Мы делаем интересные поделки, вяжем крючком, работаем с бусами, много рисуем. Уходим из центра всегда в приподнятом настроении", - говорит пенсионерка.

В ближайшее время в центре дневного пребывания планируют организовать горячее питание для своих подопечных. В небольшом кафе-студии их будут кормить завтраками, обедами и ужинами. А пока в кафе устраивают чайные церемонии, чтобы пожилые люди могли отдохнуть после занятий и пообщаться друг с другом.

После занятий в Центре дневного пребывания устраивают для пожилых людей и инвалидов чаепития в кафе-студии, где они могут отдохнуть и пообщаться. Фото: Пресс-служба министерства социальной защиты Алтайского края

- Это замечательный проект, ведь мы вовлекаем пожилых людей в активную социальную жизнь, - уверена Алена Егошина. - Они занимаются в творческой студии и даже начинают петь с нашими творческими коллективами, работают с психологом, специалистом по адаптивной физической культуре. А по окончании занятий - посиделки за чашкой чая. Каждый месяц мы обязательно проводим день именинника и устраиваем для них праздник с тортом, аниматорами и маленькими подарками.

Ветераны оценили

В День пожилого человека в Новоалтайский центр дневного пребывания заглянули ветераны службы соцзащиты. Они оценили высокий уровень социальной помощи людям старшего поколения.

- Сегодня социальная защита населения вышла на новый современный уровень, - подчеркнул Юрий Самодуров, с 1985-го по 2001 год возглавлявший социальную службу в Алтайском крае. - У нас такого современного оборудования не было, даже компьютеры тогда считались редкостью. Но дело даже не в оборудовании. Самое главное, что наша служба реально помогает пожилым людям, которые так нуждаются во внимании и заботе.

С коллегой соглашается и ветеран соц-защиты Ольга Фролова, проработавшая в отрасли больше 27 лет.

- Я выбрала эту работу, потому что хотела помогать людям. В нашей профессии по-другому нельзя. Очень здорово, что сегодня открывают такие современные центры для пожилых людей и инвалидов. Здесь очень уютно, комфортно и все предусмотрено для того, чтобы было удобно и подопечным, и сотрудникам. Мы о таком уровне социального обслуживания могли только мечтать, а сегодня это реальность, - отметила она.

Комментарий

Наталья Оськина, министр социальной защиты Алтайского края:

- Мы поставили себе высокую планку - чтобы все наши учреждения были такими со-временными, удобными и оборудованными по последнему слову техники, как центр дневного пребывания в Новоалтайске. В перспективе такие центры для пожилых должны появиться на всех территориях Алтайского края, чтобы люди старшего поколения могли здесь заниматься творчеством и спортом, общаться, делая уверенные шаги к активному долголетию.

Справка

В Алтайском крае свыше 372 тысяч граждан старше 65 лет, из них 160 тысяч - одиноко проживающие граждане пенсионного возраста. По данным на 27 сентября 2021 года, в регионе 67 долгожителей, которым больше ста лет. Сегодня в крае в системе долго-временного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами работают четыре Центра дневного пребывания, пять Школ ухода и пять пунктов проката технических средств реабилитации. Они открыты в Барнауле, Новоалтайске, Заринске и Немецком национальном районе.

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