В центре Новосибирска под асфальт провалились две машины

В центре Новосибирска, на парковке, расположенной рядом с перекрестком улиц Фрунзе и Семьи Шамшиных, провалились две машины.

Из-за размыва грунта после прорыва трубопровода провалился асфальт. В результате припаркованный минивэн Toyota Corolla Spacio наполовину оказался в яме с кипящей водой, следом за ним "нырнул" кроссовер Nissan Juke, рядом стоящий Lexus застрял в провале колесами.

Очевидцы публикуют фотографии с места события - все это больше напоминает кадры из фильма-катастрофы.

На место прибыли спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы, сотрудники Сибирской генерирующей компании. Им удалось выдернуть Lexus и отбуксировать на безопасное расстояние с помощью УАЗика. С помощью тяжелой спецтехники вытащили из ямы Juke, затем Nissan.

В пресс-службе СГК сообщили, что порыв на магистральном трубопроводе на улице Семьи Шамшиных произошел в 13.00 по местному времени. "Из-за размыва грунта образовалась яма, что стало причиной ДТП. Ответственность СГК застрахована, ущерб автовладельцев будет компенсирован", - отметили в компании.

В настоящее время в месте происшествия от отопления отключен 21 многоквартирный дом и три больницы. До утра 14 октября планируют завершить работы.