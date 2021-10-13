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13.10.2021 13:24
Рубрика: Культура

В Новосибирск на SibJazzFest-2021 приехали звезды мировой величины

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Фото: Пресс-служба Новосибирской филармонии Фото: Пресс-служба Новосибирской филармонии
Фото: Пресс-служба Новосибирской филармонии

В Новосибирске с 13 по 22 октября пройдет традиционный международный джазовый фестиваль SibJazzFest-2021. Несмотря на трудные для гастрольной деятельности времена, Новосибирской государственной филармонии удалось воплотить задуманное и привезти на фестиваль иностранных участников.

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В афише - яркие имена мировой джазовой музыки, представители Франции, США, Норвегии, Финляндии, Азербайджана и России. В этом году на филармонических площадках состоятся шестнадцать мероприятий, в том числе впервые - детская программа, а также образовательный проект "Джазовая кухня": слушателей ждут творческие встречи с музыкантами, которые проведет известный российский джазовый продюсер и журналист Виктор Радзиевский.

- К нам приедут такие известные музыканты, как Триша Бутте (Норвегия), представляющая историческую джазовую семью Нью-Орлеанского джаза, и Женя Гимер, который сейчас живет в Финляндии, а родом из Новосибирска. Это и трио Седрик Онрю, которое выступит 13 октября на открытии SibJazzFest, Вадим Эйленкриг, LRK Trio и Фантине. Экзотическое открытие фестиваля - джаз-мугам Риада Маммадова. Зрителям также будет представлен проект Алекса Ростоцкого "Мир, который я не знал" - аудиовизуальный спектакль, объединяющий музыку и видео-арт. На закрытии фестиваля нас ждет встреча с легендарным оркестром имени Олега Лундстрема, - рассказала о программе заместитель директора Новосибирской филармонии по международным связям Алена Болквадзе.

По традиции на фестивале выступят коллективы Новосибирской филармонии - "Сибирский диксиленд", Биг-бэнд Владимира Толкачева, а также специальный гость - Карина Кожевникова (джаз-вокал).

В этом году фестиваль включен в программу нацпроекта "Культура" и пройдет при поддержке минкультуры Новосибирской области.

Кстати

Заместитель министра культуры региона Григорий Милогулов отметил, что все концертные программы доступны для зрителей от 14 до 22 лет по "Пушкинской карте".

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