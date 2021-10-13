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На Ставрополье завершается пожароопасный сезон. Даже в самые пиковые периоды в краевом лесном фонде удалось избежать серьезных происшествий. Помогли профессионализм специалистов различных ведомств и государственная поддержка отрасли.
Работники лесхозов Ставрополья регулярно получают ключи от новой техники. Фото: Олег Сергеев Работники лесхозов Ставрополья регулярно получают ключи от новой техники. Фото: Олег Сергеев
Работники лесхозов Ставрополья регулярно получают ключи от новой техники. Фото: Олег Сергеев

Работа в этом направлении ведется по госпрограмме Ставропольского края "Охрана окружающей среды", реализация которой возложена на министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды СК. Охраной лесов от пожаров в регионе занимаются 12 лесничеств и 10 лесхозов. На их содержание в бюджете края в текущем году запланировано 35,6 миллиона рублей.

На протяжении всего летнего сезона силы и техника лесопожарных формирований находились в полной готовности. В лесах постоянно ведется мониторинг, который включает ежедневное наземное патрулирование 112 маршрутов протяженностью почти 2900 километров. В диспетчерскую службу минприроды края в телефонном режиме поступает информация о лесных и ландшафтных пожарах, нарушениях лесного и природоохранного законодательства, а также о паводкоопасной ситуации на водных объектах.

Кроме того, используются данные космического мониторинга Информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ- Рослесхоз. Каждая "горячая точка" отрабатывается диспетчерами вместе с наземными патрульными лесхозов, охотинспекторами, дежурными службами МЧС. При необходимости обеспечиваются взаимодействие и координация ведомств для пожаротушения.

- Лесхозы края вполне могут сами справиться с небольшим возгоранием - без привлечения пожарных команд. В их распоряжении имеется 12 специальных групп численностью 108 человек, а также 139 единиц противопожарной техники, 1204 единицы оборудования и инвентаря, - рассказал и. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края Александр Рябикин.

В рамках регионального проекта "Сохранение лесов Ставропольского края", входящего в федеральный проект "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", на оснащение лесхозов лесопожарной техникой и оборудованием в 2019-2021 годах выделено 242,05 миллиона рублей. В 2019-2020 годах лесхозами приобретены 162 единицы лесопожарной техники и 306 единиц лесопожарного оборудования. В 2021 году для укомплектования лесных пожарных станций лесхозов приобретено 10 единиц лесопожарной техники и 92 единицы оборудования.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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