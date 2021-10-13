Посевными работами на Ставрополье начался новый сельскохозяйственный сезон. Аграрии края нынешней осенью под урожай 2022 года планируют засеять более 2,1 миллиона гектаров озимыми культурами. В том числе зерновыми - два миллиона, рапсом - 106 тысяч, кормовыми - 26,3 тысячи гектаров.

Что касается структуры посевных площадей, то она поменялась. Так, почти вдвое выросла доля озимого рапса - одной из высокомаржинальных и в то же время традиционных для региона культур. Но, несмотря на высокую рентабельность, земледельцы не каждый год рискуют сеять рапс, поскольку он очень требователен к влаге. Однако сейчас сложилась благоприятная ситуация: обильные осадки, напитавшие почву влагой, повысили интерес сельхозтоваропроизводителей к рапсу. Под урожай 2022-го в хозяйствах всех категорий засеяно 106,8 тысячи гектаров - на шесть процентов выше расчетных показателей и почти вдвое больше, чем в предыдущем году.

На семь процентов увеличены посевные площади пшеницы (1,8 миллиона гектаров), на 10 - озимого ячменя (235,5 тысячи гектаров), на 16 - зернобобовых (208 тысяч гектаров).

За последние недели в некоторых округах выпало в пять раз больше нормы осадков, поэтому начало сева пришлось отложить до тех пор, пока земля не подсохнет. Однако перенос сроков, по прогнозам специалистов министерства сельского хозяйства Ставрополья, не скажется на итогах всей кампании. Прогнозируемый температурный режим должен позволить завершить сев озимых в оптимальные агротехнические сроки.

Бюджет АПК края на 2021 год сейчас составляет 4,4 миллиарда рублей

- Надеемся, удастся избежать прошлогодней ситуации, когда формирование урожая проходило в довольно сложных климатических условиях, - говорит и. о. первого заместителя председателя правительства СК Владимир Ситников. - Запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы были недостаточны: менее пяти миллиметров при норме 20. Это еще и сопровождалось пыльными бурями. В результате оптимальные сроки сева сместились. Тем не менее сформированная структура зерновых культур и технологические решения позволили обеспечить производство зерна в крае на уровне 8,6-8,7 миллиона тонн при средней урожайности 38 центнеров с гектара, что на 65 процентов выше уровня 2020 года.

Достигнуть этого помогла и господдержка, которая традиционно оказывается агропромышленному комплексу региона в рамках государственной программы "Развитие сельского хозяйства РФ" и государственной программы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства". Кроме того, уже третий год край активно работает в соответствии с Указом президента над наращиванием экспортного потенциала.

- Также мы не забываем о повышении качества жизни сельских тружеников и реализуем государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий", - говорит Владимир Ситников. - Аграриям Ставрополья, реализующим инвестиционные проекты, оказывается государственная поддержка в форме освобождения от уплаты налога на имущество организаций и снижения ставки налога на прибыль организаций.

Бюджет отрасли на 2021 год сейчас составляет 4,4 миллиарда рублей, в том числе средства федерального - 3,65 миллиарда и краевого - 750 миллионов рублей. Таким образом, на каждый рубль, выделенный из краевой казны на нужды агропромышленного комплекса, дается около четырех с половиной рублей из федерального бюджета. Причем эта сумма не окончательная и в результате проводимой в течение года работы по привлечению дополнительных федеральных средств может быть увеличена.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса распространяется на основные отрасли: растениеводство (1,06 миллиарда рублей) и животноводство (645 миллионов). Грантовая поддержка составляет 130 миллионов рублей, поддержка кредитова- ния - 573 миллиона, на мелиорацию будет выделено 425,8 миллиона, на страхование - 704 миллиона, на комплексное развитие сельских территорий - 404 миллиона, на региональные проекты - 59,7 миллиона.