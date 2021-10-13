Новости

Роспотребнадзор КЧР постановил привить от коронавируса 80% жителей региона 04:36
США заявили о необходимости открытых каналов дипломатического общения с РФ 04:33
Иммунолог Крючков рассказал о реакции организма на ревакцинацию от COVID-19 04:08
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе сервиса 03:25
Конгресс США одобрил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов 03:14
Эксперты рассказали, стоит ли ожидать повышения цен на видеокарты 03:00
Космонавт Олег Новицкий стал первым жильцом модуля "Наука" на МКС 02:40
Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией 01:57
Врач Вечорко назвал три причины высокой смертности от коронавируса 01:27
Роналду оформил хет-трик в матче против Люксембурга 00:27
Три региона Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия газа 12.10.2021
В базу украинского сайта "Миротворец" внесли 12-летнюю девочку из ЛНР 12.10.2021
Нуланд назвала конструктивными переговоры с представителями МИД РФ 12.10.2021
В Смоленской области введут QR-коды для посещения ТЦ и массовых мероприятий 12.10.2021
Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября 12.10.2021
Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ 12.10.2021
За сутки 23 военнослужащих вылечили от коронавируса 12.10.2021
В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи 12.10.2021
Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест 12.10.2021
Патриарх Кирилл провел встречу с религиозными лидерами Армении и Азербайджана 12.10.2021
В Москве арестован мужчина, толкнувший женщину под электробус 12.10.2021
Скворцова возглавила группу ВОЗ по борьбе с неинфекционными болезнями 12.10.2021
В Москве звезда Instagram на Bentley сбила ребенка 12.10.2021
Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России 12.10.2021
Россия ждет от ОЗХО ответы на свои вопросы до 16 октября 12.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Рост квартплаты определят на несколько лет вперед
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Школьников хотят проверять на курение на медосмотрах
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно
13.10.2021 04:36
Рубрика: Власть

Роспотребнадзор КЧР постановил привить от коронавируса 80% жителей региона

Текст: Николай Грищенко

В Карачаево-Черкесии Роспотребнадзор для предотвращения распространения коронавирусной инфекции постановил провести иммунизацию от COVID-19 с охватом не менее 80 процентов. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач республики Сергей Бескакотов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Врач сообщил о снижении срока лечения COVID-19 среди вакцинированных

Вакцинации подлежат лица в возрасте 60 лет и старше, а также работники ряда отраслей - транспорта, образования, здравоохранения, энергетики, промышленности, строительства, сельского хозяйства, правоохранительных органов, волонтеры, военнослужащие и сферы предоставления услуг.

"В срок до 9 ноября организовать проведение профилактических прививок против COVID-19 первым компонентом вакцины, а до 7 декабря - вторым компонентом", - говорится в постановлении.

Кроме того, с 10 ноября будут отстраняться от работы или переводиться на дистанционный режим сотрудники организаций, не имеющих ни одной прививки против COVID-19, а с 8 декабря - без законченного курса вакцинации.

По данным на 12 октября в КЧР выявили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения составляет 1,1. Общее количество выявленных случаев заражения составляет 26 143. Из них 23 013 человек выздоровели. С начала пандемии от коронавирусной инфекции в регионе скончались 674 человека.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Посол РФ заявил о попытках законодателей США обрушить отношения с Россией
Путин назвал низкие доходы граждан главным врагом российского общества
РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам
Свердловский губернатор рассказал, когда заработают QR-коды
Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником
Вновь избранные депутаты Госдумы соберутся 12 октября на первое заседание
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения