Роспотребнадзор КЧР постановил привить от коронавируса 80% жителей региона

В Карачаево-Черкесии Роспотребнадзор для предотвращения распространения коронавирусной инфекции постановил провести иммунизацию от COVID-19 с охватом не менее 80 процентов. Соответствующее постановление подписал главный государственный санитарный врач республики Сергей Бескакотов.

Вакцинации подлежат лица в возрасте 60 лет и старше, а также работники ряда отраслей - транспорта, образования, здравоохранения, энергетики, промышленности, строительства, сельского хозяйства, правоохранительных органов, волонтеры, военнослужащие и сферы предоставления услуг.

"В срок до 9 ноября организовать проведение профилактических прививок против COVID-19 первым компонентом вакцины, а до 7 декабря - вторым компонентом", - говорится в постановлении.

Кроме того, с 10 ноября будут отстраняться от работы или переводиться на дистанционный режим сотрудники организаций, не имеющих ни одной прививки против COVID-19, а с 8 декабря - без законченного курса вакцинации.

По данным на 12 октября в КЧР выявили 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространения составляет 1,1. Общее количество выявленных случаев заражения составляет 26 143. Из них 23 013 человек выздоровели. С начала пандемии от коронавирусной инфекции в регионе скончались 674 человека.