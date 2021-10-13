В Северной Осетии введут обязательную вакцинацию для госслужащих

В Северной Осетии введут обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для госслужащих и сотрудников бюджетных учреждений. Об этом заявил глава республики Сергей Меняйло, поддержав соответствующее предложение Роспотребнадзора.

- Нам необходимо увеличить количество тестирований, - сказал глава РСО-Алания. - Это позволит выявлять заболевание на ранних стадиях. Считаю, что обязательную вакцинацию нужно сделать для госслужащих, а для работников сферы услуг ввести обязательное тестирование сотрудников.

По поручению руководителя республики, в регион в ближайшее время поступит 30 тысяч экспресс-текстов для диагностики COVID-19.

По данным Минздрава Северной Осетии, число заболевших в республике растет очень быстрыми темпами. Жители постоянно обращаются в диагностические центры и ковид-стационары, вызывают на дом машины скорой помощи. В связи с этим принято решение увеличить количество бригад врачей "скорой" с 32 до 40. Кроме того, Сергей Меняйло заявил о необходимости создания дополнительного кадрового резерва для "скорой помощи".

Также, по словам главного врача Республиканской детской клинической больницы Мурата Икаева, увеличивается число заболевших среди детей - как новой коронавирусной инфекцией, так и ОРВИ. В медучреждении развернуто дополнительное отделение для детей с диагнозом COVID-19. Тем временем, из-за коронавируса в регионе на карантин закрыли 16 детских садов и 97 классов в 32 школах.

Глава Северной Осетии также поручил профильным ведомствам проработать вопрос о необходимости начать осенние каникулы на неделю раньше.