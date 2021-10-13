Абрамченко: России надо готовиться к климатическим мигрантам

России необходима модель прогнозирования изменений в экономике, связанных с масштабными климатическими изменениями. Такое мнение высказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, выступая на стратегической сессии "Женщины за сохранение планеты: создавая наше будущее" Третьего Евразийского женского форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

"В этом году сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, транспорт, строительство ощутили на себе серьезные климатические вызовы, - напомнила она, - поэтому необходимы срочные адаптивные меры, планы по адаптации отраслей к изменениям климата. Необходимо готовиться даже к климатическим мигрантам".

Сложность такой работы, по ее словам, заключается в отсутствии точных методик подсчета - к примеру, выделения парниковых газов и поглощения их экосистемами. Тем не менее, в России уже разработана Стратегия долгосрочного развития РФ до 2050 года с низкими выбросами парниковых газов, которая предусматривает системную работу по нескольким направлениям. В энергетике это приоритетное развитие гидро- и атомной энергетики, а также водородных технологий, в транспорте - переход на газ и электродвигатели, в ЖКХ - отказ от мазута и угля, которые сегодня генерируют 75% вредных выбросов России в атмосферу.