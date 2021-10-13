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Рубрика: Происшествия

Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобами россиян

Текст: Наталья Козлова
Заявители из Хакасии рассказали Бастрыкину про несчастье, которое случилось у них год назад. Их родственник в августе 2020 года вместе с еще тремя знакомыми отправились на рыбалку на реку Она в урочище Большой Он. Но домой мужчина не вернулся, а позже были обнаружены его останки. Жена и сестра погибшего мужчины недовольны волокитой по уголовному делу, возбужденному по статье "Убийство".

Александр Бастрыкин заслушал доклад руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия и раскритиковал работу подчиненных. Он поручил передать дело следователям центрального аппарата и подключить сотрудников Криминалистического центра.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Руководителя и сотрудников территориального подразделения СК России, занимавшихся расследованием этого уголовного дела, назначена служебная проверка. Кроме того, глава СК России был возмущен жалобой заявителей на некорректное, равнодушное и халатное отношение со стороны следователя. По поручению Председателя СК в отношении следователя назначена проверка.

Следующими на приёме были две женщины с жалобой на несвоевременное возбуждение уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности". Речь шла о гибели их родственника в частном доме Ленинградской области. В октябре 2020 года мужчина поехал за город, включил газовый котел для обогрева дома, однако потерял сознание и скончался еще до приезда скорой помощи, а его 14-летний сын был доставлен в больницу. По версии следствия, из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования, вентиляционного канала и неправильной установки трубы дымохода произошло образование обратной тяги в дымоходе, в связи с чем угарный газ стал поступать в дом, что, по предварительной версии, привело к отравлению. Глава СК России выслушал доклад о ходе расследования, поручил назначить дополнительные экспертизы и в кратчайшие сроки представить результаты. Бастрыкин остался недоволен работой следственного отдела по Всеволожску СУ СК по Ленинградской области и назначил служебную проверку в отношении его руководителя А.В. Демченко и следователя В.В. Мегрелова, по результатам которой будет рассмотрен вопрос об увольнении следователя.

Потом говорили о расследовании уголовного дела об убийстве мужчины в 2012 году в Курской области. По этому делу до сих пор не установлены подозреваемые. Председатель СК России жестко раскритиковал подчиненных за волокиту и поручил передать уголовное дело в производство следователей центрального аппарата ведомства, а криминалистам Главного управления криминалистики также подключиться к расследованию. В отношении сотрудников территориального подразделения назначена служебная проверка.

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