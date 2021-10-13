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13.10.2021 09:47

Биржевой мост в Петербурге закрыли на капремонт

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 233(8584)
Петербург временно лишился одной из главных транзитных переправ - Биржевой мост закрылся на капитальный ремонт. Изменение привычных маршрутов уже спровоцировало значительные пробки на Васильевском острове, на Петроградской стороне и в центральной части города. Ремонтники предупреждают, что с этим придется смириться - обновленный мост запустят только в конце 2022 года.
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Донат Сорокин/фотохост-агентство ТАСС

Этот срок, кстати, еще не окончание ремонта - все работы завершатся лишь весной 2023-го. Рабочее движение по Биржевому обещают открыть в ноябре будущего года, а официальный праздник будет приурочен к 320-летнему юбилею Санкт-Петербурга в мае.

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- Сложившаяся еще в императорской России традиция открывать мосты после строительства или крупного ремонта ко Дню города получит новую жизнь, - рассказали в городском комитете по транспорту. - А капитальный ремонт Биржевого моста станет одним из крупнейших реализованных проектов в историческом центре Петербурга за последние годы.

Глядя на сложившийся ансамбль Стрелки Васильевского острова с двумя рукавами Дворцового и Биржевого моста, никто не задумывается о том, что последний - фактически "новодел". Исторически здесь располагался морской торговый порт, на Петроградской стороне были организованы многочисленные склады, поэтому связь двух берегов Малой Невки обеспечивалась лодочным перевозом. В конце XIX века мост все-таки возвели, он был деревянным, и затем не раз дорабатывали, но он находился выше по течению. А существующая версия появилась уже после войны, в конце 1950-х, и с тех пор ни разу не ремонтировалась.

По мнению экспертов, мост фактически исчерпал свой ресурс

По данным ГБУ "Мостотрест", к настоящему моменту Биржевой мост фактически исчерпал свой ресурс.

- В состоянии значительного износа находятся проезжая часть и тротуары, - рассказал директор "Мостотреста" Андрей Кочин. - Металлоконструкции стационарных и разводного пролетных строений поражены коррозией, гидроизоляция не обеспечивает защиту конструктивных элементов перекрытий от попадания воды внутрь опор. Имеются разрушения в железобетонных плитах перекрытия на опорах разводного пролета. Из-за коррозионных повреждений, накопленных за период эксплуатации, снижена несущая способность переправы.

Некоторые части Биржевого моста заменят на новые: бетонную плиту разводного пролета - на современную ортотропную, а электромеханический привод - на гидравлический. При этом уникальность конструкции разводного пролета планируется сохранить - он не имеет аналогов в мире.

- В начале разводки мост открывается на 15 сантиметров, и крылья откатываются друг от друга, - поясняют в "Мостотресте". - Центр тяжести крыла изменяется, что значительно облегчает разводку.

Цифра

2,4 миллиарда рублей составляет полная стоимость капремонта Биржевого моста согласно контракту.

Кстати

На время ремонта Биржевого моста дополнительную нагрузку приняли на себя Троицкий мост и Тучков мост. По Тучкову пойдут автобусы № 10 и 191, а также троллейбус № 7. После Дворцового моста они попадут к нему по Университетской набережной и 1-й и Кадетской линиям, а после переправы через Неву вернутся на свои маршруты.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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