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13.10.2021 18:55
Рубрика: Культура

Неизвестные работы Коровина будут впервые показаны в Петербурге

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Антикварная галерея "Петербург" готовится открыть 12 ноября выставку "Константин Коровин. Из личных коллекций".
Константин Коровин "Вечерний отдых", 1922 г. Фото: Пресс-служба галереи "Петербург" Константин Коровин "Вечерний отдых", 1922 г. Фото: Пресс-служба галереи "Петербург"
Константин Коровин "Вечерний отдых", 1922 г. Фото: Пресс-служба галереи "Петербург"

Неизвестные работы русского художника Константина Коровина (1861 - 1939) будут впервые показаны в Северной столице. В экспозицию войдут более двух десятков живописных произведений исключительно из частных собраний российских коллекционеров.

Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
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Выставка отметит знаменательную дату - 160 лет со дня рождения великого живописца. Как сообщают организаторы, основу экспозиции составят картины Коровина двух периодов: лирические пейзажи и этюды, созданные мастером в тяжелые послереволюционные годы (1919-1922) в деревне Островно Тверской губернии, а также натюрморты, портреты и городские виды позднего "эмигрантского" периода, начавшегося с отъездом художника в Париж в 1922 году.

Многие из произведений лишь недавно были возвращены на родину Коровина благодаря российским коллекционерам. Собранные вместе, они предлагают зрителю открыть для себя малоизученный поздний период творчества главного художника русского импрессионизма, практически не представленный в собраниях российских музеев. 

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