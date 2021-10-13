Почему в Санкт-Петербурге развивается система "социальных домов"

В Санкт-Петербург уже сложилась разветвленная сеть госучреждений, в которых заботятся о пожилых людях. Проживание в таком "социальном доме" - одна из самых востребованных услуг. Каждому жильцу (или супружеской паре) в нем предоставляется просторная квартира и целый комплекс социальной помощи. На сегодняшний день таких домов уже двадцать, в них 1290 квартир. И эти цифры каждый год растут.

Сразу отмечу, это не привычные всем интернаты или дома престарелых. Внешне "социальный" - обычный дом, только с необычной планировкой. Квартиры просторные, коридоры и лифты широкие, чтобы смог проехать человек на инвалидной коляске. В каждой квартире оборудована телефонная связь с диспетчером, который и скорую вызовет, и сантехника пригласит. На первых этажах - различные социально-досуговые службы.

Звоню в один из таких домов и договариваюсь о встрече. Он расположен на Витебском проспекте. Тихий двор, огороженная территория. Замечаю, что везде установлены камеры наблюдения. Много зелени, цветочные клумбы, ели и дубы... Чистые ухоженные дорожки... Постороннему в дом не войти: круглосуточная охрана. Но меня встречает Любовь Лебедева, замдиректора комплексного центра социального обслуживания населения Московского райна. Она любезно вызвалась стать моим гидом. Первый этаж: здесь красиво, просторно, уютно. Теннисный стол, большой аквариум, рояль, кабинет медсестры, зал адаптивной физкультуры. Мини-парикмахерская. "Здесь проводятся и мастер-классы по стрижке, окрашиванию волос", - комментирует Любовь Лебедева. В одном из холлов замечаю коробки. Заметив мой вопросительный взгляд, она поясняет: "Это для сбора вторсырья. Наши жильцы участвуют в благотворительном проекте по его сбору, а вырученные средства идут в помощь больным детям".

Доходим до социально-реабилитационного отделения. Тут можно хоть иностранный изучать, хоть компьютер осваивать, хоть куколку мастерить. Дальше читаю на двери "Отделение временного проживания".

- Тут мы поселяем тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. В том числе и жильцов дома, - рассказывает Любовь Лебедева. - Например, пожилой человек выписался из больницы и еще не восстановился, у него нет сил себя обслуживать. Тогда он на месяц переезжают со своего этажа сюда. Здесь четырехразовое питание, уход и повышенное к нему внимание.

В художественной мастерской кто-то раскрашивает по трафарету картинку, кто-то шьет, кто-то рисует.

Постоянная жительница дома Роза Гусева приглашает в... музей блокады Ленинграда.

- Это наш собственный музей, - рассказывает она. В комнате на полочках и столах разложены военные письма-треугольники, газеты того времени, 125 блокадных граммов хлеба... "Люди уходят, а музей останется. Тут и наши записанные воспоминания", - замечает она. Возможность жить в таком доме она оценивает как подарок судьбы. До этого она жила в "семейной коммуналке". Теперь у нее однокомнатная квартира. "Сорок шесть квадратных метров! Шесть лет живу как в сказке. Собаку вот завела", - делится со мной Роза Гусева.

Другая блокадница, Валентина Федорова, приглашает нас к себе в гости. В дом она переехала три года назад из Ленинградской области, где проживала в доме-развалюхе без всяких удобств. Квартира ее вся в розовых цветах: шторы, стены... Круглый стол, расписной самовар.

Приглашают в гости жильцы других квартир. Красиво и чисто везде. И у каждого квартира обустроена по собственному вкусу. Нет ничего напоминающего казенное учреждение. И у каждого своя горькая история.

Обслуживание в таких домах одного человека обходится бюджету города в 5-6 раз дешевле, чем его содержание в интернатах

- 22 октября будет мой второй день рождения, - рассказывает Татьяна Седова. - Четыре года назад я переехала сюда, и началось мое позднее счастье. Мне 73 года, не ветеран, никаких льгот не имела. Жила в комнате 17,2 квадратных метра в коммунальной квартире. Кроме меня в ней бывший муж и постоянно меняющиеся жильцы-мигранты (мои соседи сдавали жилье). Грязь, неудобство, нервотрепка. Как только узнала, что есть такие социальные дома, и не думала ни секунды: подала заявление... и въехала в рай - 39 квадратных метров, и все мои. Сколько осталось - столько проживу, но в покое.

Еденственная жалоба жильцов дома - отменили общественные мероприятия отменили. Стало после этого как-то тоскливо...

Комментарий

Татьяна Вострикова, начальник отдела соцзащиты населения Московского района:

- Квартиры в социальных домах предоставляются горожанам пенсионного возраста, женщинам - от 55 лет, мужчинам - от 60 лет. Одиноким либо тем, у кого дети по тем или иным причинам не могут заботиться о своих родителях. Квартиры даются пожизненно, однако приватизировать и передать по наследству их невозможно. Могут в них заселять и инвалидов-колясочников более молодого возраста, имеющих проблемы с жильем.

Проживание - на основе ордера. Соответственно, нужно оплачивать жилье и коммунальные услуги, как и в обычном доме. Главное условие при заселении в дом - передача государству имеющегося жилья. Но ветераны Великой Отечественной войны могут претендовать на такие квартиры, не сдавая жилье, - в случае невозможности проживания с родственниками. Очередей в социальные дома фактически нет. Но и квартиры не пустуют: если что случается, делается ремонт и заселяется новый жилец.

Такие "социальные дома" городу выгодны. Обслуживание в них одного человека обходится бюджету в 5-6 раз дешевле, чем его содержание в интернатах и прочих учреждениях стационарного типа. Выгодно здесь жить и одиноким пожилым людям. Правда, иной раз и хотел бы пожилой человек сюда вселиться, но молодые родственники, не желая терять потенциальное наследство, сразу бросаются ему на шею, отговаривают, обещая заботу и внимание... И он сдается. Но это уже выбор самого человека.