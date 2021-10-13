Смольный определился с расположением вестибюля станции "Театральная"

Строительство станции "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии метрополитена, которую планируют открыть для пассажиров в 2026 году, переходит в заключительную стадию. Власти города наконец определились с локацией по крайней мере одного ее наружного выхода.

В техническом задании, размещенном на портале госзакупок, обозначен конкретный адрес: Лермонтовский проспект, дом 1/44. Кроме того, в документ внесено уточнение, которое отклоняет рассматривавшийся ранее вариант размещения вестибюля на пересечении улиц Глинки и Декабристов. Таким образом, в дебатах о том, быть или не быть выходу из метро прямиком на Театральную площадь, официально поставлена точка. Исторически сложившаяся территория между Мариинским театром и Петербургской консерваторией останется в прежнем, привычном для горожан виде.

К ноябрю будущего года в Смольный должен быть представлен проект размещения вестибюлей новой станции, документацию по которому готовит "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". Его же специалистам предстоит найти и утвердить второе место будущего выхода с "Театральной". Какой это будет вариант - наземного или подземного (как планировалось ранее), лестничного или тоннельного, - пока неясно. Но не позже августа-сентября 2022 года город планирует определиться с проектом и подрядчиком строительства.

Власти пообещали, что при принятии решения о расположении второго выхода из метро будут учтены не только инженерно-геологические и экологические условия строительства, но и мнение горожан. Проект планировки территории пройдет обязательный этап общественного обсуждения. Все предложения со стороны граждан и юридических лиц будут запротоколированы и доведены до сведения властей.

Напомним, что некоторые жители Петербурга высказывались против расположения выхода со станции метро непосредственно на Театральную площадь. В частности, художественный руководитель - директор государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев не скрывал своего отрицательного отношения к такому решению, опасаясь за физическую сохранность зданий театра и расположенной поблизости консерватории.

Смольный даже заказал дополнительную техническую экспертизу, чтобы исключить возможность разрушающего воздействия на здание Мариинского театра. Экспертиза, проведенная специалистами Горного института совместно со строителями, показала безопасность для исторического объекта. Однако от идеи размещать выход метро на площади город отказался еще в сентябре прошлого года. Несмотря на то что с точки зрения городского бюджета это был самый финансово не затратный вариант решения вопроса.

Сумма выкупа здания дома быта у собственника будет определена к 2023 году

За вариант строительства вестибюля по адресу Лермонтовский проспект, дом 1/44, придется заплатить дополнительно. Хотя стоит заметить, что именно эта точка в качестве одного из мест потенциального строительства фигурировала еще в самых первых набросках проекта станции "Театральная" в 2012 году.

Уже более года власти пытаются решить вопрос с собственником здания дома быта о размещении на этом месте вестибюля метро. Цена вопроса варьируется в размере одного миллиарда рублей. Но, как пояснили "РГ" в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, сумма выкупа будет определена в ходе проектирования. То есть ориентировочно к 2023 году. Сейчас по объекту идут предпроектные работы.

Кроме того, при строительстве понадобится дополнительное укрепление зданий, расположенных в непосредственной близости к площадке. Но какая именно сумма для этого понадобится, будет определено во время проектирования.

Стоит добавить, что петербуржцы давно ждут эту станцию метро. Она станет безусловным благом не только для жителей близлежащих кварталов, но и для сотен тысяч зрителей и слушателей музыки со всего мира, съезжающихся в известнейший театр и консерваторию имени Римского -Корсакова. А пока любители искусства после спектаклей вынуждены добираться до ближайших станций - "Сенной", "Садовой" и "Спасской", расположенных на расстоянии без малого два километра от театра.

Строительство по продлению оранжевой ветки от станции метро "Спасская" в сторону Театральной площади и Горного института идет уже более десяти лет. Туннель от "Горного института" до "Театральной" пробили еще в 2017 году, в 2019-м начали прокладывать участок к "Спасской". В апреле нынешнего года был завершен последний участок перегонного тоннеля между станциями "Спасская" и "Театральная", начались работы по сооружению станции и прокладки инженерных коммуникаций.

Однако получить готовую ветку метрополитена с платформой и запустить станцию для пассажиров - это, как известно, две разные вещи. Строительство наземных вестибюлей и наклонных ходов - отдельный пункт, практически не связанный с появлением самой транспортной магистрали. Между этими двумя этапами могут пройти годы. Как это случилось, к примеру, со станцией "Адмиралтейская", поезда на которой стали останавливаться лишь спустя 14 лет после завершения строительства путепровода.

Впрочем, власти рассчитывают, что в данном случае история не повторится. В комитете по развитию транспортной инфраструктуры пояснили, что, хотя точные сроки по открытию выхода со станции "Театральная" на поверхность пока не определены, предположительно это будет в 2026-2027 годах. А вот станция метро "Горный институт", следующая по оранжевой ветке, согласно схеме развития петербургского метрополитена будет построена и открыта уже в 2024 году. Станцию "Театральная" после этого поезда будут проходить без остановки.

Справка "РГ"

С вводом в действие нового участка совокупная протяженность эксплуатационного пути от станции " Улица Дыбенко" до "Горного института" составит 14,8 километра.