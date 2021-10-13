Социальный контракт помог многим калининградским семьям выйти из трудного положения

Новой мерой государственной поддержки - заключением социального контракта с органами соцзащиты - воспользовались около 1800 жителей Калининградской области, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

С этого года правила оказания такой помощи полностью изменились. Теперь заключить социальный контракт могут малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Как пояснили в региональном министерстве социальной политики, средства соцконтракта можно использовать для начала работы в качестве самозанятого, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, создание и развитие ИП, подсобного хозяйства, на поиск работы, переобучение и повышение квалификации. Эта мера поддержки малоимущих граждан должна давать стабильный доход семье на долгие годы.

Многие калининградцы используют соцконтракт для поиска работы. В этом случае "контрактник" получает начальную выплату в течение первого месяца в размере 12 563 рублей (прожиточный минимум трудоспособного гражданина в регионе), затем еще в течение трех месяцев с даты подтверждения факта трудоустройства - ту же сумму. Кроме того, при прохождении обучения ему выплачивается стипендия - 6282 рубля ежемесячно, но не более трех месяцев.

- Подал заявление в соцзащиту, собрал все необходимые справки для подтверждения статуса малоимущего, потом меня пригласили в Центр занятости пройти профтестирование и предложили несколько профессий, - рассказывает 33-летний Роман из Черняховска. Он три года был безработным, а теперь подписал социальный контракт, выбрав специальность "тракторист". Объясняет:

- Хочу быть за рулем, особенно погрузчика. И есть такая машина, робот-амфибия, чтобы водоросли собирать в водоемах, там тоже нужны права тракториста.

Трудоустроились по такой же схеме Инна и Николай, которые в числе первых получили выплаты в рамках социального контракта для поиска работы. Инна оказалась в трудной жизненной ситуации после закрытия ИП в период пандемии, с января 2021 года состояла на учете в центре занятости в качестве безработной. Сейчас она после переобучения принята на птицефабрику на должность кладовщика. Николай прошел трехмесячные курсы повышения квалификации по направлению "электрогазосварщик" и устроился на работу по новой специальности.

Ольга Щербинина из Черняховска воспользовалась соцконтрактом для открытия собственного дела. Получив 250 тысяч рублей, она купила мебель и инструменты, арендовала помещение и начала оказывать парикмахерские услуги. Мастер установила льготный тариф на стрижку детей, пенсионеров и инвалидов, так что ее маленький салон стал популярным, а у семьи появился реальный шанс преодолеть трудности.

- Это хорошая возможность начать свое дело, ведь не у всех есть свободные средства для закупки необходимого оборудования, аренды помещения, - считает жительница Полесска Наталья Андреевна, которая благодаря социальному контракту тоже открыла парикмахерскую. - Приобрела оборудование, расходные материалы, оплатила аренду помещения и теперь работаю на себя. Спасибо за такую возможность!

Индивидуальным предпринимателем при помощи соцконтракта стала и Ирина Степанова из Светлого, мать троих несовершеннолетних детей. На выделенные средства семья закупила необходимое оборудование, мебель, продукты питания и упаковочный материал и открыла кафе "Для друзей" ("Friends") в центре города, которое стало популярным у светловчан. А ее землячка Алена Козлова, тоже мама троих детей, зарегистрировалась в качестве самозанятой и приобрела оборудование для выпечки и продукты для изготовления хлебобулочных и кондитерских изделий. Ее продукция, которую она реализует по объявлениям в соцсетях, пользуется большим спросом у жителей Светлого.

Эта мера поддержки малоимущих граждан должна давать стабильный доход семье на долгие годы

Многодетная мать Анастасия Мальцева из поселка Пеньки Черняховского района решила потратить госпомощь на развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ) на своем приусадебном участке. Выделенных по соцконтракту в мае этого года ста тысяч рублей хватило на покупку инкубатора для яиц, мотоблока с различным навесным оборудованием и прицепом, большой теплицы. Часть овощей и зелени идет на продажу, в планах - выведение цыплят, что позволит семье выйти на самообеспечение. Помощь на развитие ЛПХ получила и Лариса Викторовна, жительница поселка Саранское Полесского района.

- Пришла в отдел социальной защиты, проконсультировалась, написала заявление, потом и сам социальный контракт подписала. И в следующем месяце уже получила деньги, - рассказывает она. - Поставила теплицу, приобрела саженцы и необходимый сельхозинвентарь. Считаю данный вклад в мое подсобное хозяйство значимым.

В Советске благодаря соцконтракту появилась детская игровая комната "Веселые ребята". Это инициатива семьи Доценко, которая за счет социальной помощи приобрела игровую интерактивную стену "Кидалки", игровой лабиринт, а также телевизор, костюмы для аниматора и другие аксессуары и оборудование, необходимые для проведения детских праздников и развивающих занятий.

Ольга Щербинина воспользовалась соцконтрактом для открытия собственногодела — парикмахерской. Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

- Я уже не первый раз заключаю социальный контракт и могу сказать, что это очень хорошая поддержка со стороны государства для людей, которые ведут свое хозяйство, - говорит Людмила Александровна, жительница поселка Григорьевка Полесского района. - Была куплена корова, построен сарай, заготовлено сено - начало положено, теперь необходимо приложить усилия для развития ЛПХ. А сбор и подача документов не составили труда, нет никаких сложностей и преград.

- Социальный контракт - это реальная помощь для моего небольшого подсобного хозяйства. Приобрела курочек, корма, подлатала сарай, еще и на тепличку хватило, - поделилась жительница поселка Стройный Полесского района Елена Владимировна. - Возвращать деньги не нужно, ведь это не кредит. Отчет прост - предоставить чеки. Теперь я - самозанятая, и могу справку о доходах предъявить, если потребуется.

Прямая речь

Анжелика Майстер, министр социальной политики Калининградской области:

- Социальный контракт - это реальная возможность помочь семье выйти из трудного жизненного положения. Мы предлагаем человеку активную ресурсную позицию, чтобы он участвовал в улучшении материального положения своей семьи: получал новые компетенции, необходимые для карьерного роста, открывал собственное дело или расширял свое подворье.

Это все помогает улучшить материальное положение в долгосрочной перспективе, потому что социальный контракт - это не просто разовая денежная выплата, а именно новые возможности для изменения ситуации к лучшему. Специалисты соцзащиты в каждом муниципалитете, прежде чем заключить социальный контракт, внимательно изучают ситуацию в семье и предлагают тот способ, который наиболее вероятно может помочь выйти из трудной жизненной ситуации. И мы видим, как эта государственная помощь помогает справиться с временными трудностями. Наши получатели говорят, что получили не просто дополнительный шанс на перемены, но и уверенность в завтрашнем дне.

Что такое социальный контракт и как его получить

Социальный контракт - это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или одиноко проживающим гражданином) и органом соцзащиты. По его условиям государство предоставляет денежную помощь на безвозмездной основе, а получатель услуги берет на себя обязательство улучшить свое материальное положение в долгосрочной перспективе благодаря этой мере поддержки.

Чтобы получить социальный контракт, семья должна подать заявление в органы социальной защиты в своем муниципалитете, указать сведения о полученных за предыдущие три месяца доходах. Если доходы ниже величины прожиточного минимума, то семья может претендовать на получение социального контракта. Заключается он на срок от трех месяцев до одного года.

Цифры

На оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта в федеральном и областном бюджетах запланировано чуть более 265 миллионов рублей, в том числе 204 миллиона - из федерального бюджета. Планируется, что такой мерой социальной поддержки смогут воспользоваться порядка 2400 жителей Калининградской области.

Акцент

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

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Безработные женщины получили востребованную профессию.

Первый выпуск косметик-эстетистов, подготовленных по федеральному проекту "Содействие занятости" нацпроекта "Демография", состоялся в Калининграде. Безработные женщины и мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, в течение месяца получали знания по анатомии и физиологии, психологии, оформлению документации. В рамках нацпроекта в этом году в регионе запланировано обучение полутора тысяч человек.