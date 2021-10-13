В Архангельске бультерьер напал на воспитанников детского сада

В Архангельске бультерьер покусал двоих шестилетних детей и женщину на территории детского сада "Зоренька", расположенного в центре города на улице Воскресенской. После этого взрослые и дети закрылись в здании.

О произошедшем в региональную диспетчерскую Службу-112 сообщили очевидцы:

- Собака, предположительно какой-то бойцовской породы, сейчас покусала ребенка, - позвонил спасателям мужчина. - В садике все закрылись, собака бесконтрольно бегает.

Как сообщает Служба-112, на место происшествия были направлены наряд полиции и группа спасателей с кинологом. Они смогли отловить пса, а уже за территорией "Зореньки" передали его хозяину в присутствии сотрудников правоохранительных органов. К этому времени белый английский бультерьер успел покусать двоих малышей и маму одного из воспитанников "Зореньки", еще у двоих детей порвана одежда. Помощь пострадавшим оказал фельдшер детсада.

Заявления в полицию написали родители и воспитатель, решается вопрос о привлечении владельцев собаки к ответственности. По их заверениям, собака была привита.