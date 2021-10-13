В Калининграде спасли последний корабль космической флотилии

В Калининградской области определилась судьба последнего российского корабля космической связи "Космонавт Виктор Пацаев". Ему грозила отправка на металлолом из-за нехватки денег на содержание и ремонт. На днях региональные власти приняли важное решение: взять знаменитое судно под крыло. Корабль останется в Калининградской области, а на его борту вновь откроется для посетителей музейная экспозиция.

У "Космонавта Виктора Пацаева" непростая судьба. Он служил советской, а затем российской космонавтике почти сорок лет. В начале своей карьеры знаменитый корабль был плавучим измерительным пунктом, контролировал и управлял полетами спутников и межпланетных станций. Пришвартовавшись в Калининграде у причала Музея Мирового океана, "Пацаев" продолжил свою работу, обеспечивая связь с Международной космической станцией.

Кроме того, на борту расположилась музейная экспозиция, посвященная истории отечественной космонавтики. Это единственный в мире случай, когда судно космической связи одновременно является музеем.

Однако несколько лет назад начались неприятности. Функции связи с МКС взял на себя наземный измерительный центр. Предприятие системы "Роскосмоса", которое является владельцем "Пацаева", отказалось содержать объект в качестве музея. Корабль к тому времени успел обветшать, ему требовался дорогостоящий доковый ремонт. Экскурсии временно прекратились.

Научно-исследовательскому судну грозила отправка на металлолом - такая судьба уже постигла других его собратьев. Но за последний российский корабль космической флотилии начали бороться всем миром. Музейщики стучались во все двери, писали обращения во все инстанции. Светлана Пацаева, дочь легендарного космонавта, в честь которого названо судно, разместила в Сети петицию с призывом спасти судно. Ветераны космического флота собрали деньги на экспертизу.

Водолазы обследовали корабль и пришли к выводу, что корпус может прослужить еще десятки лет. В результате "Космонавта Виктора Пацаева" признали объектом культурного наследия - этот статус защитил его от превращения в груду металла.

Вопрос, кто возьмет на себя ответственность за содержание корабля, обсуждался на региональном и федеральном уровнях несколько лет. И вот наконец решение принято: новым собственником после урегулирования всех формальностей станет регион.

Прямая речь

Светлана Сивкова, директор Музея Мирового океана:

- Это был очень долгий путь, и были моменты, когда мы теряли надежду. От судна "Космонавт Виктор Пацаев" практически все отказались: и министерства, и "Роскосмос", которому корабль до сих пор принадлежит. Губернатор Калининградской области принял решение, и сегодня мы заявляем: легендарный "Пацаев" будет принадлежать региону. После ремонта корабль останется на своем месте, а Музей Мирового океана разместит на его борту экспозицию "Космическая Одиссея".