В Калининграде суд оштрафовал организаторов матча Суперкубка

Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал Российскую премьер-лигу на сто тысяч рублей в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических ограничений при организации футбольного Суперкубка. Решение вынесли сегодня, 13 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее суд оштрафовал "Стадион "Калининград", где проходил матч, также на сто тысяч рублей. По данным пресс-службы Калининградского областного суда, зрительские трибуны не были подготовлены к обеспечению принципа социального дистанцирования при рассадке. В результате массовое спортивное мероприятие прошло с многочисленными нарушениями.

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" состоялся в Калининграде 17 июля 2021 года. Его посетили более 16 тысяч зрителей.