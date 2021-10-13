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13.10.2021 14:33
Рубрика: Происшествия

В Калининграде суд оштрафовал организаторов матча Суперкубка

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)

Ленинградский районный суд Калининграда оштрафовал Российскую премьер-лигу на сто тысяч рублей в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических ограничений при организации футбольного Суперкубка. Решение вынесли сегодня, 13 октября. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее суд оштрафовал "Стадион "Калининград", где проходил матч, также на сто тысяч рублей. По данным пресс-службы Калининградского областного суда, зрительские трибуны не были подготовлены к обеспечению принципа социального дистанцирования при рассадке. В результате массовое спортивное мероприятие прошло с многочисленными нарушениями.

Матч за Суперкубок России по футболу между петербургским "Зенитом" и московским "Локомотивом" состоялся в Калининграде 17 июля 2021 года. Его посетили более 16 тысяч зрителей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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