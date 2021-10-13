В Калининградской области растет число предпринимателей

Пандемия не помешала созданию новых предприятий и рабочих мест в Калининградской области. И дело тут не только в традиционной активности малого и среднего бизнеса (по данным рейтинга РИА Новости, в этом секторе занята пятая часть населения региона, и это один из самых высоких показателей в России). Весомый вклад в поддержку местных предпринимателей и занятости вносят программы областного центра "Мой бизнес".

Сейчас на этой площадке реализуются десятки проектов, от бесплатных семинаров до многомиллионных займов. Партнерами центра стали тысячи жителей области: от креативных айтишников и молодых ученых, желающих коммерциализировать свои научные разработки, до опытных бизнесменов и создателей известных брендов в промышленности. За три последних года помощь центра получили 22 тысячи калининградских предпринимателей.

Центр "Мой бизнес" фактически выступает оператором таких крупных и важных для области нацпроектов, как "МСП", "Производительность труда", "Международная кооперация и экспорт".

Микрозаймы - новичкам

Среди мер поддержки самый востребованный финансовый инструмент - льготные микрозаймы до пяти миллионов рублей. Они позволили сохранить в 2020 году почти полторы тысячи рабочих мест и создать 265 новых.

- За прошлый год наш региональный центр "Мой бизнес" предоставил в общей сумме 266,5 миллиона рублей для 155 предпринимателей - оба эти показателя более чем в два раза превысили цифры 2019 года.

В текущем году положительная динамика продолжается: за семь месяцев выдано 154 микрозайма на 101 миллион рублей. Причем наибольшим спросом пользуются микрозаймы для самозанятых. Значительно также количество обращений за небольшими суммами, до 500 тысяч рублей, - рассказал заместитель председателя регионального правительства Дмитрий Кусков.

С особой тщательностью условия льготного финансирования прорабатываются для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Сложные правила не должны отпугнуть новичка в бизнесе. Недавно власти региона почти в семь раз увеличили сумму льготного микрозайма для этой категории заявителей - до одного миллиона рублей. Ранее максимальный порог такого микрозайма был ограничен 150 тысячами рублей. Финансирование по программе "Начни дело" предоставляется по льготной ставке, возможна отсрочка по оплате основного долга до трех месяцев. Ставка по микрозаймам - 6,5 процента, для льготных категорий заемщиков - 3,25.

- Это выгодно отличается от условий, которые предлагают начинающим предпринимателям коммерческие банки, - подчеркнула заместитель директора центра "Мой бизнес" Жанна Янберг. - Средства микрозайма можно направить как на пополнение оборотных средств (оплату аренды, выплату заработной платы, покупку расходных материалов), так и на инвестиционные цели - приобретение оборудования или транспорта, ремонт помещения.

Старт для самозанятых

Простые и доступные программы льготного финансирования "Старт" и "Развитие" центр "Мой бизнес" предлагает самозанятым. В Калининградской области этот налоговый режим официально заработал с июля прошлого года. Сейчас в регионе более 13 тысяч самозанятых.

- Самозанятой я стала в середине прошлого года, - рассказывает Мария Масальская, изготовитель ирисок "Королевские луизки". - Сначала вкладывала в развитие только свои средства. Потом мне очень помогла субсидия центра занятости в 50 тысяч рублей. Я купила первую профессиональную технику для кухни. Позже узнала, что самозанятые тоже могут получить кредит. Не простой, а льготный. В то время у меня продажи шли в основном через Инстаграм, а там большую роль играет хорошая картинка. А для этого мне необходим был телефон с хорошей камерой. И я смогла бы сразу записаться на несколько дорогостоящих кондитерских курсов. Изначально сомнения были, не хотела ввязываться в кредитные истории и не была уверена, пойдет ли вообще мое маленькое дело. Я задавала вопросы про кредитование, искала информацию на сайте Центра поддержки предпринимательства. Пыталась найти подвох, но не нашла. Условия меня устраивали. Ежемесячный платеж вышел всего четыре тысячи - его реально потянуть, даже если бы дела шли совсем плохо. С минимальным пакетом документов я отправилась в Центр "Мой бизнес". Меня встретили очень приветливо, все рассказали, приняли бумаги. На следующий день на счет уже упали деньги. Сейчас я планирую расширение своего маленького дела. Думаю, что скоро снова обращусь в Центр за финансовой поддержкой.

Льготы "Востока"

Программа "Восток" была разработана по инициативе губернатора Антона Алиханова, чтобы привлечь инвестиции и создать новые рабочие места в городах и поселках региона с невысокой экономической активностью. Проект стартовал в конце 2020 года, и за это время его участниками стали 22 представителя МСП: от косметологического стартапа до производства стройматериалов. Они получили в общей сложности более полумиллиарда рублей.

- Программа "Восток" состоялась, мы видим хороший эффект как на действующих производствах, которые значимо улучшают показатели, так и на новых, стартовавших с помощью наших льготных займов бизнес-проектах. Займы на очень привлекательных условиях - всего под один процент годовых, с трехлетней отсрочкой начала выплат, получили 22 участника программы, которые дополнительно, благодаря программе, создают в наших восточных муниципалитетах свыше трехсот новых рабочих мест, - рассказал руководитель центра "Мой бизнес" Калининградской области Кирилл Лило.

За три последних года помощь центра "Мой бизнес" получили 22 тысячи калининградских предпринимателей

География программы включает 11 муниципальных образований, где предприниматели могут получить на льготных условиях до 50 миллионов рублей. Среди участников "Востока" - "Калининградский плодопитомник" в Черняховском районе. Два года назад аграрии запустили первый в регионе проект по выращиванию саженцев плодовых и ягодных культур. Наладив импортозамещение посадочного материала, хозяйство приступило также к посадкам и переработке собственных ягод на продажу. Для обработки плантаций и сбора черной смородины, крыжовника, малины, черноплодной рябины и облепихи используется современная техника, приобретенная на средства льготного займа - 15,7 миллиона рублей.

- Замысел был в том, чтобы применять механизированную уборку - под эти цели была создана промышленная плантация ягодных культур площадью в 35 гектаров, - пояснил директор плодопитомника Владимир Гурбанович. - С помощью программы "Восток" мы приобрели технику. Например, ягодноуборочным комбайном собрали первые десять тонн ягоды, которые заложили на хранение в морозильную камеру. Сейчас отрабатываем технологию переработки ягод на повидло, джемы, конфитюры, варенье, чтобы поставлять эту продукцию в торговые сети, кафе и рестораны.

Помощь "газелям"

С помощью центра "Мой бизнес" калининградские предприниматели усиливают свои позиции на экспортном направлении. Консультации, проведение маркетинговых и патентных исследований, подготовка презентационных материалов с переводом на иностранные языки, разработка сайта, поиск партнеров, оплата участия в международных выставках, выход на маркетплейсы - все эти услуги предоставляются бесплатно.

Показательно, что "малые" предприниматели все активнее теснят крупных промышленников в конкурсном отборе лучших экспортеров Калининградской области. По итогам прошлого года в их число, например, вошла частная предпринимательница Ксения Соломонова, которая занимается пошивом одежды из льна. Региональный Центр поддержки экспорта помог вывести ее изделия на площадки крупных интернет-магазинов. Сейчас льняные платья от Ксении под брендом Molinialife покупают в трех странах мира. Кроме того, ее компания вошла в число трех первых участников нового проекта губернатора Антона Алиханова по поддержке быстрорастущего бизнеса - так называемых компаний-"газелей".

- О том, что есть поддержка экспортеров, мы узнали в интернете. За два года получали много разных видов помощи, - рассказал о своем опыте коммерческий директор ITSpecial (разработка программного обеспечения полного цикла) Алексей Рассадов. - Для выхода на иностранные рынки специалисты Центра поддержки экспорта консультировали нас при подготовке коммерческого предложения, готовили видеоролики, искали партнеров, содействовали в ведении переговоров с менеджерами, организовывали наше участие в выставках. Мы также делали два лендинга (одностраничный продуктовый сайт) на английском языке на Европу. Все это очень помогло нам продвинуться. Все субсидии мы отработали на 100 процентов. Наши клиенты больше всех пострадали от пандемии - это отели, музеи. Но сейчас рынок оживает. Мы уже ведем переговоры с двумя крупнейшими гостиничными сетями - Holiday Inn IG групп и с группой Accor. Мы стали их поставщиками, вошли в райдер по России и теперь выходим на рынок Европы. Недавно

подписали контракт с американской компанией на поставку нашего программного обеспечения. В этом году фонд предоставил нам столько контактов для поиска партнеров, нас курировал лучший менеджер.

Прямая речь

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

- Одной из ключевых задач, помимо увеличения вовлеченности населения в бизнес, считаю качественное изменение структуры МСП.?Это в том числе приведет за собой и более широкую представленность российских малых и средних компаний в международном разделении труда, в экспорте. Образно говоря, нужно выращивать "чемпионов", которые из малого и среднего предпринимательства станут крупными компаниями и будут составлять гордость не только Калининградской области, но и всего российского бизнеса.

Кстати

На территории Калининградской области действуют более 53 тысяч субъектов МСП, которые обеспечивают занятостью 139 тысяч человек.

Акцент

Фото: Пресс-служба правительства Калининградской области

В первой тройке

Калининград лидирует по числу занятых в малом бизнесе.

Самый западный регион входит в тройку лидеров среди регионов России по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. По итогам 2020 года доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы составляла 23,5 процента, или 123,5 тысячи человек. По этому показателю российский эксклав уступает только Новосибирской области (23,9 процента) и Санкт-Петербургу (24 процента).