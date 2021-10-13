В Мурманской области олени получат цифровые метки

Цифровизация добралась до оленеводческих хозяйств Заполярья - олени получат электронные метки.

Сейчас оленей либо считают по головам перед забойной кампанией в конце зимы, либо с помощью авиационного метода, который до сих пор считался самым точным.

Но вскоре оленеводам станет проще контролировать свои стада. Как сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства региона, вскоре олени будут снабжены электронными метками. В первую очередь их получат самки, затем самцы, а после них - молодняк. Кроме того, оленеводческие предприятия предполагается снабдить квадрокоптерами, которые смогут считывать информацию с индивидуальных электронных датчиков животных.

На эти цели из областного бюджета предполагается выделить 9,5 миллиона рублей.

По данным министерства, сегодня в Мурманской области насчитывается 58,7 тысячи домашних оленей. Основное поголовье приходится на оленеводческие кооперативы "Тундра" и "Оленевод", которые находятся в Ловозерском районе.