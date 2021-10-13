В Петербурге девятилетняя девочка попала в аварию на картинге

В Петербурге следователи выясняют обстоятельства, при которых сильные травмы получила девятилетняя девочка. Несчастный случай произошел на картинге.

Как сообщает СК по Петербургу, следователи уже установили, что девочка каталась на неисправном картинге, где было ремней безопасности. При прохождении трассы, третьеклассница врезалась в ограждение.

С тяжелыми травмами внутренних органов девочку доставили в больницу. Уголовное дело возбуждено по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Также проверку начала прокуратура Калининского района. В ведомстве выясняют, насколько услуги, оказываемые картинг-клубом были безопасны для детей.