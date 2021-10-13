В Петербурге появился сервис для жалоб на управляющие компании

На портале "Наш Санкт-Петербург" появился сервис для сообщений о фальсификации участия в выборе управляющей компании.

В редакцию "Российской газеты" нередко обращаются читатели с жалобами на нарушения при выборе способа управления многоквартирным домом и управляющей организации. Власти Петербурга признают: это является одной из наиболее распространенных проблем в сфере ЖКХ. Самое слабое место - голосование на собраниях собственников помещений, когда возможно заполнение решения третьими лицами.

Теперь бороться с этим станет проще. Новый сервис позволяет направить заявление о подделке бюллетеней собственников помещений об их участии в выборе управляющей организации или смене способа управления домом напрямую в государственную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

- Для отправки сообщения через портал пользователю надо заполнить небольшую форму с указанием своих данных и информацией о самом собрании, - объясняют в комитете по информатизации и связи. - Такая простая и доступная форма позволяет жильцам многоквартирного дома максимально оперативно сообщить о нарушении своих прав. Это, в свою очередь, поможет жилинспекции в оперативном принятии решения при смене управляющей организации. Новый сервис также поможет жителям избежать длительных судебных разбирательств в тех случаях, когда предусмотренный законом кворум собрания фактически инициаторами собрания не соблюдается.

На заметку

Сервис "Сообщение о фальсификации участия в выборе управляющей организации" работает в тестовом режиме и доступен на портале "Наш Санкт-Петербург".