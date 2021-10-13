В Петербурге спасли мужчину с опухолью на половину шеи

Новости

Путин: Террористы из Афганистана могут начать экспансию в соседние страны 20:35
США обвиняют в военных преступлениях семь своих граждан, воевавших в Донбассе 20:30
Минпромторг назвал причину роста цен на овощи 20:22
10 частных цирков впервые получат гранты от Минкультуры РФ 20:19
В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов 20:14
Журова осудила Нурмагомедова за шутку о Макгрегоре и драке в метро 19:55
Путин: Финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в РФ 19:49
Умяров из-за травмы пропустит около месяца 19:34
Военному совету ВМФ представили нового начальника Главного штаба 19:21
Путин пошутил про обогрев голландцев коньками 19:11
Посол: Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС 19:02
Путин оценил шансы Муратова стать иноагентом 18:58
Acer представила новые модели ноутбуков 18:57
СК возбудил дело против украинских военных за обстрел школы в Донбассе 18:51
Гинцбург: "Спутник Лайт" продлевает защиту от COVID-19 на полгода 18:31
МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет на ядерное оружие контрпродуктивны 18:30
В Москве мужчина, угрожавший полицейскому оружием, арестован на два месяца 18:25
На ЦКАД продолжается рост среднесуточной интенсивности трафика 18:14
Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимума за два года 18:09
В каких школах Москвы начинается экспресс-тестирование учеников на COVID-19 17:59
В Минэнерго сообщили о ежегодном росте потребление электроэнергии в РФ 17:54
Хуснуллин поручил ускорить строительство ряда объектов по госзаказу 17:50
Пожар произошел в новостройке на юго-западе Москвы 17:48
Россия вошла в тройку стран-лидеров по майнингу биткоина 17:47
Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 19:12
Рубрика: Общество

В Петербурге спасли мужчину с опухолью на половину шеи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге врачи Института скорой помощи имени Джанелидзе провели сложнейшую терапию и спасли пациента, страдающего от злокачественной опухоли на шее и голове. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Фото: iStock
Новосибирские онкологи удалили пациентке три гигантские опухоли

Пациенту 57 лет. В течение последних полутора лет мужчина безуспешно пытался вылечиться от онкологического заболевания. Оперировать врачи не могли, опухоль занимала половину шеи. Злокачественные клетки распространились по структурам шеи, также опухоль поразила лимфатические узлы под ушами и челюстью. Удалить образование такого размера было невозможно.

Врачи испробовали все методы, но безрезультатно. В итоге на консилиуме они пришли к выводу, что можно попробовать еще один способ лечения - изолированную химиоперфузию. Это инновационный метод химиотерапии, когда препарат, убивающий злокачественные клетки, вводится непосредственно в зону опухоли и не распространяется по кровеносной системе.

В НИИ имени Джанелидзе такую манипуляцию провели впервые. Она оказалась успешной. Сейчас пациент выписан из стационара и проходит амбулаторное лечение. А в больнице находятся еще двое пациентов с опухолью головы и шеи, которые также вскоре должны пройти через положительно зарекомендовавшую себя процедуру.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Путин: Вопрос продления транзита газа через Украину "чисто экономический"
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
В Москве возле школы задержан подросток со страйкбольным ружьем
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"