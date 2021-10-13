В Петербурге спасли мужчину с опухолью на половину шеи

В Санкт-Петербурге врачи Института скорой помощи имени Джанелидзе провели сложнейшую терапию и спасли пациента, страдающего от злокачественной опухоли на шее и голове. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Северной столицы.

Пациенту 57 лет. В течение последних полутора лет мужчина безуспешно пытался вылечиться от онкологического заболевания. Оперировать врачи не могли, опухоль занимала половину шеи. Злокачественные клетки распространились по структурам шеи, также опухоль поразила лимфатические узлы под ушами и челюстью. Удалить образование такого размера было невозможно.

Врачи испробовали все методы, но безрезультатно. В итоге на консилиуме они пришли к выводу, что можно попробовать еще один способ лечения - изолированную химиоперфузию. Это инновационный метод химиотерапии, когда препарат, убивающий злокачественные клетки, вводится непосредственно в зону опухоли и не распространяется по кровеносной системе.

В НИИ имени Джанелидзе такую манипуляцию провели впервые. Она оказалась успешной. Сейчас пациент выписан из стационара и проходит амбулаторное лечение. А в больнице находятся еще двое пациентов с опухолью головы и шеи, которые также вскоре должны пройти через положительно зарекомендовавшую себя процедуру.